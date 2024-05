Come la religione influenza il concetto di business: se ne parla domani all'Istituto Einaudi di Alba

Un incontro che si confronterà sul "fare business" nell'ambito delle diverse concezioni religiose, un'occasione per comprendere come la cultura e le tradizioni possano influire sulla concezione dell'economia e sulle sue finalità, ma soprattutto un momento di dialogo improntato sull'ascolto e sulla comprensione del punto di vista dell'altro. Questo il cuore dell'appuntamento, organizzato per domani, venerdì 31 maggio, alle ore 10 presso l'Istituto Einaudi di Alba (via Pietro Ferrero 20), e aperto al pubblico dal titolo: "È possibile un business etico e sostenibile? Pensieri in movimento".

Su questi temi si confronteranno monsignor Marco Brunetti, Vescovo di Alba, maestro Gabriele Iungo, Ibrahim, rappresentante della prospettiva musulmana e maestro Alberto Someck, Rav, esponente della cultura ebraica.

L'incontro si inserisce nelle attività formative dei corsi di Economia Aziendale destinate agli studenti che seguono le lezioni legate a questa materia e a tematiche affini.

L'approfondimento sarà aperto dal saluto di benvenuto del dirigente scolastico, Valeria Cout e dalla professoressa Laura Gai e sarà moderato dal professore Fabio Sansalvadore, docente di Economia aziendale.