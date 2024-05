Festa della Repubblica: una giornata di iniziative, per giovani e giovanissimi a Cherasco

Lettura animate, libri regalo e la Costituzione: nel fine settimana della Festa della Repubblica, Cherasco mette al centro le nuove generazioni, con una serie di iniziative all’insegna di legalità, cittadinanza attiva e istruzione, in programma sabato 1° giugno. Bambini nati nel 2023, studenti della scuola dell’infanzia e neo-maggiorenni saranno coinvolti in una mattina densa di eventi.

Si incomincia alle 10 nel cortile della biblioteca civica “Adriani” (al civico 38 di via Monte di pietà), con l’appuntamento “Incontrarsi intorno a un libro”: due momenti dedicati ai giovanissimi fra gli 0 e i 6 anni e alle loro famiglie, nell’ambito del progetto “Vitamina, rinforzo culturale per le comunità in crescita”, promosso dal Ministero della cultura, per incentivare la diffusione dei libri. Il ciclo di letture animate “La paura non fa paura !!” a cura della compagnia Teatrulla di Moncalieri, accompagnerà, fino alle 12, la consegna di un omaggio librario agli 86 bambini nati nel 2023: si tratta della storia cartonata “Dalla finestra”, scritta e illustrata dall’autore belga Emile Jadoul. La partecipazione alle letture è gratuita e non richiede prenotazioni

La Costituzione sarà il fulcro del secondo appuntamento della giornata: il documento fondativo della nostra Repubblica verrà consegnato a 95 ragazze e ragazzi nati nel 2006, nel corso di una cerimonia, in programma alle 11 in piazza Möckmuhl. In caso di condizioni meteorologiche avverse il ritrovo si terrà nei locali del teatro Salomone.