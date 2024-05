Il ministro Valditara a Limone: consegnerà le borse di studio agli studenti del Liceo Sportivo

Martedì 4 giugno il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sarà in visita presso la sede distaccata del Liceo Economico statale a curvatura sportiva “De Amicis” di Limone Piemonte.



Per l’occasione, il Comune di Limone consegnerà alle 14, nell’Anfiteatro dell’istituto e alla presenza del Ministro, le borse di studio agli studenti della sezione limonese che durante l’anno scolastico 2022/2023 si sono distinti per meriti scolastici e sportivi.



“Siamo grati al Ministro Valditara per aver accolto il mio personale invito – commentano dall'amministrazione comunale - . La sua presenza apporterà un evidente valore aggiunto alla cerimonia di premiazione degli studenti e, allo stesso tempo, rappresenterà l’occasione per porgere i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza limonese per l'attenzione che il Ministro ha voluto rivolgere al nostro appello a sostegno della sezione limonese del Liceo, la cui sopravvivenza fino a qualche mese fa pareva compromessa”.