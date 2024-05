La scuola di Mondovì-Altipiano tra i vincitori del progetto "Mi curo di te" che ha coinvolto oltre 13mila studenti

Sono 15 le scuole vincitrici della decima edizione di “Mi Curo di Te”, il programma gratuito di educazione ambientale promosso da Regina (Gruppo Sofidel) e WWF Italia.

La partecipazione all’edizione 2023-2024 del progetto-scuola è stata alta: sono stati infatti più di 13mila gli studenti e le studentesse di 152 scuole primarie di tutto il Piemonte che hanno affrontato il percorso didattico per imparare ad “Agire Secondo Natura” e hanno presentato i loro elaborati per provare a vincere i premi in palio. A livello nazionale i partecipanti sono stati 113.000 per 1.300 scuole primarie.

A vincere – tramite estrazione – un buono spesa da 800 euro per l’acquisto di materiale didattico

sono state 5 scuole primarie:

Scuola primaria Marconi-Corpo B Falconieri di Paternò (Catania)

Scuola primaria Maria Montessori di Novate Milanese (Milano)

Scuola primaria Mondovì-Altipiano di Mondovì (Cuneo)

Scuola primaria G. Rodari di Cassano Magnago (Varese)

Scuola primaria De Amicis di Scicli (Ragusa)

Altre 10 scuole, si sono aggiudicate, sempre attraverso estrazione, un kit di prodotti Sofidel-Regina.