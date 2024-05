Mondovì, domani in consiglio comunale variazione di bilancio: i soldi per il vecchio vagone della fune destinati ad eventi

Si riunirà domani, venerdì 31 maggio alle 17, il Consiglio Comunale di Mondovì.

Tra i punti all'ordine del giorno una variazione di bilancio per dirottare circa 80mila euro prima destinati al progetto di valorizzazione del vecchio vagone della funicolare a ad eventi turistici e di promozione.

Tra le variazioni anche 500mila euro in arrivo da Fondazione CRC per il progetto "Liber" alle ex Orfane di Piazza, per predisporre il tutto al trasferimento dei libri del fondo bibliotecario.

Il consiglio sarà poi chiamato ad esprimere il proprio parere sull'ingresso dell'associazione "Cui dul Ferun" nell'albo delle Pro loco.

I consiglieri voteranno poi il passaggio del terreno presso il cimitero di Sant'Anna Avagnina a patrimonio disponibile e infine per l'acquisto del chiosco a Parco Europa, per un costo di circa 40mila euro.

Tre le interrogazioni all'ordine del giorno: una, presentata dal centrodestra, relativa alla realizzazione dei pozzi artesiani (leggi qui) e altre due presentate dal centro sinistra relative al sistema di comunicazione istituzionale del comune (leggi qui) e sulla richiesta di interventi di manutenzione per l'area verde in via San Bernardo (leggi qui).