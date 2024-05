Rendiconto dell’Unione montana del Cebano: il revisore rettifica il precedente parere

Con una comunicazione ufficiale, arrivata attraverso una mail di posta elettronica certificata, il revisore dei conti ha rettificato il parere precedente in merito al bilancio del 2023 dell’Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida, confermando il complessivo giudizio favorevole e chiarendo le considerazioni esposte nella prima versione del documento, in modo tale da rimuovere ogni possibilità di interpretazione fuorviante.

“Come avevamo già precisato prima - sottolinea il presidente dell’ente montano - nonostante alcune considerazioni da parte del revisore, il parere complessivo sul rendiconto era comunque favorevole ma ora, se qualcuno avesse avuto ancora dei dubbi, li abbiamo fugati del tutto e ci apprestiamo ad approvare il Bilancio e il rendiconto nei prossimi giorni con una serenità ancora maggiore”.

Il revisore dei conti ha così dato una risposta alla richiesta di rettifica sulle osservazioni formulate in un documento di alcuni giorni fa, da parte dell’Unione montana dl Cebano.

Un parere, quello del revisore dei conti, che è indispensabile per l’approvazione del rendiconto 2023 e che comunque, fin dalla prima comunicazione da parte del revisore di conti, come già ripetutamente sottolineato, si concludeva con un esito favorevole rispetto all’approvazione. Già prima, quindi, non erano stati evidenziati dei problemi tali da mettere in dubbio l’approvazione del Bilancio dell’ente o, peggio ancora, una gestione poco consona.

Nel suo documento il revisore aveva infatti evidenziato delle considerazioni inerenti alla spesa del personale e alla gestione dell’avanzo che risultavano frutto di equivoci o comunque non del tutto congrui rispetto alla realtà dell’ente montano.

Il revisore dei conti - attraverso questa sua ultima considerazione ufficiale - ha preso atto di quanto gli era stato comunicato e ha così provveduto a rettificare il parere precedente, sostituendolo con uno totalmente favorevole all’approvazione del rendiconto, attraverso un complessivo giudizio positivo, senza nessuna remora di alcun genere.

Il consiglio valuterà il rendiconto dell’esercizio dell’ente per l’anno 2023, nella riunione convocata per il 5 giugno.