Sportello di facilitazione digitale: il prossimo 5 giugno un incontro al Caffè Sociale di Mondovì

Si svolgerà il prossimo 5 giugno alle ore 17.30 nei locali del Caffè Sociale (piazza Franco Centro 1), il primo di una serie di incontri informativi volti a descrivere i servizi offerti dallo Sportello di facilitazione digitale del Comune di Mondovì, sito al piano terra del Palazzo Comunale e attivo il martedì e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 preferibilmente su appuntamento (0171.1680375). Uno spazio in cui qualunque cittadino può ricevere gratuitamente informazioni o assistenza su problematiche ed esigenze informatiche (dalla creazione di un account di posta elettronica allo SPID), inserito nel progetto “Reti di facilitazione digitale” promosso dal Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese insieme al Comune di Cuneo, agli altri 52 Comuni del territorio consortile e al Comune di Mondovì.

Il prossimo 5 giugno, allora, in collaborazione con il Caffè Sociale e l’associazione Mondoqui, alcuni referenti del progetto illustreranno la gamma di servizi offerti dallo Sportello digitale stesso e rilasceranno gratuitamente in situ, per chi ne facesse richiesta, lo SPID. L’accesso all’incontro è ovviamente libero.