Altcoin Season Index a 35: cosa manca perché inizi l’altseason?

Dato che l’andamento dei prezzi di Ethereum ha dato di recente buone impressioni, ci si chiede se un elemento simile sia sufficiente per dare il via alla stagione delle altcoin. Anche Bitcoin ha registrato trend di prezzo notevoli dall'inizio dell'anno, ma è proprio la sua dominance, superiore al 52%, che lascia le altre altcoin con meno del 50% della quota di mercato.

Nel frattempo anche le meme coin hanno registrato un rialzo notevole: parliamo di PEPE, FLOKI e WIF, che mantengono i loro guadagni giornalieri. Anche la nuova meme coin di Solana, Sealana, è protagonista di una prevendita di successo, che ha raccolto finora oltre $3 milioni, puntando tutto sul divertimento dei meme.

Quando inizierà l’altcoin season?

Di solito la ripresa di Ethereum segnala l’inizio dell’altcoin season. Tuttavia, affinché questa possa iniziare pienamente, ci sono anche altri parametri che devono mostrare dei valori significativi.

In questo momento l'indice dell’altcoin season su blockchaincenter.net è pari a 35: se si vuole che l'indice indichi l’inizio della stazione delle altcoin, il 75% delle prime 50 coin deve sovraperformare Bitcoin.

Fonte: blockchaincenter

Una diminuzione della dominance di Bitcoin può contribuire a dare inizio alla stagione delle altcoin, poiché questo sta a indicare che i trader diversificano le loro partecipazioni, investendo in altre criptovalute, e quindi spostando la capitalizzazione di mercato da BTC.

Attualmente, secondo CoinMarketCap, la capitalizzazione di mercato delle criptovalute è di circa 2,56 trilioni di dollari, mentre la dominance di BTC è superiore al 52%, cosa che lascia alle altre altcoin meno del 50% della quota di mercato, con Ethereum che ne detiene il 18,2%.

Inoltre, il prezzo di BTC tende a stabilizzarsi dopo un andamento dei prezzi significativo, evento che può spingere i partecipanti al mercato, che cercano guadagni a breve termine, a vendere i loro Bitcoin e passare agli altcoin.

Questo spostamento degli investimenti può contribuire a una più ampia ridistribuzione della capitalizzazione di mercato verso le altre altcoin.

Ethereum e le altre altcoin registrano guadagni interessanti

Sebbene la stagione dei Bitcoin sia ancora in corso, Ethereum e diverse altcoin, come Pepe (PEPE) e Dogwifhat (WIF), hanno recentemente registrato guadagni sostanziali. PEPE ha sovraperformato Bitcoin di oltre il 1.000% negli ultimi tre mesi.

Il suo grafico temporale giornaliero indica diversi massimi storici recenti e un forte trend rialzista, come confermato dal suo Relative Strength Index (RSI). Allo stesso modo, WIF è aumentato di oltre l’800% nello stesso periodo e ha mantenuto un forte trend rialzista.

Fonte: Santiment

Anche Ethereum sta vivendo un forte trend rialzista nella zona di ipervenduto, secondo il suo RSI: oggi viene scambiato a circa $ 3.795, con un +2,70% su base settimanale. Questi movimenti suggeriscono che, mentre Bitcoin domina, si sta creando uno slancio significativo nel mercato degli altcoin.

Anche le meme coin nuove di zecca, come Sealana, forti della blockchain sulla quale sono costruite, Solana, hanno grande successo in questo momento: SEAL ha superato $3 milioni in prevendita e sembra pronto per fare 100x con il listing.

Sealana: la nuova meme coin di Solana è pronta a fare 100x

Sealana è una delle ultime meme coin costruite su Solana, che è riuscita, in breve tempo, a superare $3 milioni in prevendita. Grazie anche al basso costo di vendita, $0,022, SEAL è una delle meme coin che potrebbero fare 100x con il listing, visto che ha molto spazio per crescere.

La mascotte del progetto lo rende subito riconoscibile: si tratta di una foca paffuta, che prende spunto nel design da Gamer Guy di South Park, alias Fat Computer Nerd, comparso per la prima volta in un episodio di World of Warcraft e che viene usato oggi come un meme per indicare chiunque passi troppo tempo davanti allo schermo.

Per partecipare alla prevendita di questa meme coin, che punta tutto sul fattore divertimento, si poteva all’inizio accedere solo a Solana, ma visto il grande interesse suscitato, SEAL può essere acquistato ora con SOL, BNB, ETH, USDT o una carta bancaria, dopo aver collegato il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale di Sealana.

Per restare aggiornati sul progetto e valutare se investire, è possibile seguire l’account di Sealana su X e Telegram.

VAI ALLA PAGINA DI SEALANA