Connessioni Festival, annunciato un altro ospite: al NUoVO di Cuneo arriva l'energia di Big Mama

Si scaldano i motori per la prossima edizione di Connessioni Festival, in programma a Cuneo dal 13 al 15 settembre 2024. La rassegna, ideata e organizzata da All 4U in collaborazione con la Consulta Giovanile di Cuneo, Progetto Har ed il centro culturale NUoVO, ha già annunciato i due attesisissimi ospiti musicali.

Il 13 settembre è attesa sul palco del NUoVO nientemeno che Big Mama con il suo Sangue Summer Tour. I biglietti sono già disponinili in prevendita su Ticketone.

Big Mama, al secolo Marianna Mammone, è una rapper e cantante di origini avellinesi. Ha iniziato a scrivere brani musicali quando aveva solo 13 anni. Il suo primo album è del 2022, Next Big Thing. Nello stesso anno sale sul palco del primo maggio a Roma.

Nel 2023 ha duettato con Elodie sulle note di American Woman sul palco del Festival di Sanremo, palco che ha calcato come artista in gara nell'ultima edizione della kermesse, con il brano La rabbia non ti basta, già disco d'oro.

Nonostante la giovane età, Big Mama ha già dovuto fare i conti con la vita. Colpita da un tumore, dal quale è guarita, è stata fin da ragazza vittima del bullismo, per il suo aspetto fisico. Ora è diventata, invece, un'icona della body positivity e dell'accettazione di se stessi. La cantante campana è da sempre sostenitrice dei diritti della comunità Lgbtqia+.

La data di Cuneo si aggiunge alle tante tappe del tour in cui porterà sul palco i suoi brani più conosciuti e la sua grande energia.

Il secondo ospite della rassegna è il rapper Il Tre, pseudonimo di Guido Luigi Senia. Si esibirà al NUoVO il 14 settembre. Anche lui tra i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano “Fragili”, ha già ottenuto quattro dischi di platino con i brani Cracovia, Pt. 3 Te lo prometto e con l’album Ali – Ultima notte.