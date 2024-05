Savigliano in festa: rombi di motori e musica con la Targa Sobrero

Dopo la bella serata “Notte in rosso” a base di musica, questa mattina alle 9:30 le grandi auto hanno ripreso a rombare a Savigliano.

Subito dopo il taglio del nastro, è andata in scena la sfilata delle auto, con contestuali prove di regolarità, nelle vie del centro.

L'organizzazione di “Targa Sobrero” è a cura di “Savigliano Corse” e “Gio&gio team”, con il patrocinio del Comune di Savigliano.

"Per noi è una grande emozione poter tornare a Savigliano dopo 10 anni – affermano gli organizzatori –. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per averci supportato nell’organizzazione di questa partenza saviglianese. “Targa Sobrero” è diventato un evento che ha saputo nel tempo coinvolgere un pubblico internazionale: l’edizione di quest’anno conterà 60 supercars (Ferrari, Lamborghini, Porsche) e 10 Ducati".

Aggiungono: "Questa partenza, organizzata con Claudio Cuteri (presidente della storica (“Savigliano Corse”), Enrico Allocco e Alberto Deninotti offrirà il mercoledì sera uno spettacolo pubblico in Piazza Santarosa, una serata di musica che saprà creare un “museo” a cielo aperto. Ringraziamo il sindaco Antonello Portera, la Polizia Locale (il Comandante Rocco Martini e tutto il Corpo), Giulio Giletta, direttore Ascom Savigliano e l’associazione che rappresenta per il supporto giunto dai commercianti. Un grazie soprattutto all’assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano per averci seguito sin dall’inizio".

Foto Monni Gioele Giovanni