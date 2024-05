Consiglieri uscenti e ancora al fianco di Enzo Garnerone, candidato sindaco a Cervasca

Tre consiglieri comunali uscenti e nuovamente candidati a sostegno di Enzo Garnerone, sindaco uscente e in corsa ancora per il ruolo di primo cittadino a Cervasca. La sua lista civica ha, infatti, tante riconferme della maggioranza uscente. "Sono contento di averli con me. La loro rinnovata fiducia significa che siamo stati una squadra. Insieme, speriamo di poter continuare a lavorare per il bene del paese e della comunità", commenta Garnerone.

Tra chi si è ricandidato c'è Silvano Rinaudo, 61 anni. "Dopo cinque anni come consigliere di minoranza e dopo cinque in maggioranza, mi ricandido volentieri con Garnerone perché, insieme agli altri amministratori, abbiamo creato un gruppo affiatato e attento alle esigenze di Cervasca", spiega. Rinaudi è volontario al Centro Incontro Acli Cervasca e volontario alla casa di riposo don Romildo Serra. "Dal 2022, anno in cui sono andato in pensione, ho potuto dedicare più tempo al Comune, collaborando con l'ufficio tecnico per organizzare il lavoro degli operai sul territorio. Inoltre, ho partecipato alle tante iniziative che l'amministrazione comunale ha proposto in questi anni. Insomma, ho avuto l'occasione di conoscere meglio Cervasca e di collaborare per renderla migliore. Vorrei poter continuare a dare il mio contributo".

Si ricandida anche Eleonora Armando, 29 anni, insegnante. "Nei miei cinque anni di amministrazione, il mio impegno è stato verso il sociale, facendo parte del progetto giovani YEPP, della Pro loco di Cervasca e della commissione biblioteca.

Sono stati 5 anni di crescita ma credo di poter ancora imparare molto da questa esperienza al fianco di Enzo. Sono convinta di poter lasciare ancora qualcosa al paese oltre che a dover continuare i progetti iniziati in questi ultimi mesi.

Non sono più la giovane del gruppo ma con le associazioni del territorio cercheremo di collaborare per creare eventi aggregativi per tutte le età", evidenzia.

Consigliere uscente e nuovamente candidato, anche il vigile del fuoco Giovanni Tallone, di 52 anni.

Tallone è anche impegnato come volontario nell'associazione Acli Santa Croce. "In questi cinque anni - sottolinea - ho collaborato con il sindaco e tutti gli assessori segnalando i problemi del cittadini. Mi candido perché vorrei dare il mio contributo nel realizzare il programma elettorale e portare le esigenze del nostro territorio all'interno del consiglio comunale".