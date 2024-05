Elezioni, lista unica a Sanfront, la minoranza: "Purtroppo sono mancate figure chiave per chiudere la squadra"

Sarà lista unica a Sanfront alle prossime amministrative. In corsa al municipio ci sarà solo l'attuale sindaco uscente.

A pochi giorni dalle votazioni, l'attuale gruppo di minoranza spiega le motivazioni della mancata presentazione di una lista alla prossima tornata elettorale.

Come gruppo di minoranza, stante la situazione amministrativa che si è venuta a creare negli ultimi mesi, e stante quanto abbiamo letto, sentito e percepito, crediamo che sia il momento di dare la versione dei fatti di quanto accaduto negli ultimi mesi che hanno anticipato questa strana, quanto mai insolita, situazione politica sanfrontese.

Da più di un anno, come gruppo consigliare molto giovane, abbiamo iniziato a sondare il terreno per preparare quella che sarebbe stata la squadra ad amministrare il paese. Come sempre, non abbiamo lasciato nulla al caso e non abbiamo fatto nulla di avventato, ma abbiamo creato un quadro che riassumesse e rispecchiasse il più correttamente possibile, la situazione Sanfrontese.

Le sfide che ci avrebbero atteso sarebbero state molteplici, a partire dall’Unione dei Comuni sulla quale sarebbe stato fondamentale una profonda revisione. Per poi passare alle tante opere che il Nostro Comune aspetta e deve avere. Alle tante iniziative da mettere in piedi per fermare l’emorragia demografica e dei negozi, allo spopolamento del centro storico e delle frazioni. Per non parlare dei giovani, troppe volte accusati di scarsa partecipazione ma che non si è mai voluti appieno coinvolgere. Ma non solo questo: la vita amministrativa è fatta anche di piccole situazioni che però, se lasciate in balia di sé stesse, possono diventare problemi importanti, come la pulizia del paese, come la manutenzione ordinarie degli spazi pubblici, delle strade, degli edifici comunali.

Ecco, per poter dare a Sanfront una classe amministrativa degna di Sanfront, abbiamo cercato di mettere insieme un gruppo che potesse dedicare il tempo necessario per gestire al meglio le situazioni che abbiamo descritto. Abbiamo cercato di mettere insieme una squadra giovane, dinamica, sanfrontese e che soprattutto credesse nelle potenzialità di Sanfront. Sanfront ha l’esigenza di avere una classe Amministrativa con il contropelo e, per Nostra indole, o siamo certi di poter dare il massimo al paese, oppure non facciamo nutrire vane speranze ai nostri concittadini. Noi Sanfront non abbiamo voluto prenderlo in giro. Abbiamo, in questi 5 anni, sempre assolto con serietà, umiltà, coerenza e dignità a quanto il paese, 5 anni fa, ci ha chiesto di fare. E questo è il nostro punto imprescindibile per fare le cose: dentro e fuori il comune.

Purtroppo, con immenso dispiacere e rammarico, a pochi giorni dalla presentazione delle liste, tutte queste figure non le avevamo trovate. Molti sono stati gli incontri che abbiamo fatto con persone che potevano calzare perfettamente con il Nostro progetto, ma purtroppo, seppure il numero fosse quasi sufficiente, avremmo rischiato di creare un gruppo incompleto, deficiente ancora di alcune figure di rilievo, necessarie per supportarci in ambiti fondamentali per l’amministrazione di un paese, come quello del sociale; Sanfront si merita una buona amministrazione ed è ciò a cui noi vogliamo si arrivi. Giustamente, molti hanno dovuto declinare la proposta per impegni personali, impegni in altre associazioni, impegni lavorativi. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto, che hanno creduto nel Nostro progetto, che sinceramente ci hanno scritto, chiamato, parlato in tutti questi mesi. Siamo consapevoli che il paese ci ha sostenuto per cercare di costruire il progetto, forse molto ambizioso, di dare una svolta, un futuro vero a Sanfront. Un futuro diverso.

In una situazione come la Nostra, un Vecchio tipo di politica, avrebbe fatto la lista pur di farla, pur di esserci, prendendo un po’ di persone pur di far numero. Avremmo potuto fare la stessa cosa, venendo meno al Nostro progetto, ai Nostri Valori, alle Nostre persone. Alla Nostra dignità ed alla dignità del Nostro Paese. Questo però non saremmo stati Noi stessi. E non sarebbe stato giusto nei confronti del Nostro Paese e dei Nostri concittadini.

Questo è quanto abbiamo ragionato quando abbiamo preso una certa decisione. Noi, però, non abbiamo smesso di portare avanti il Nostro Progetto, nonostante l’esito. Noi andiamo avanti, l’attaccamento per il Nostro paese non ci permette di mollare adesso. Magari il progetto che stiamo portando avanti non servirà a Noi direttamente, magari servirà a qualcuno più giovane di Noi ancora. Ma se così fosse, se quanto abbiamo e stiamo creando servisse alle giovani leve per farsi avanti, per mettersi in gioco e per ricreare interesse verso il Paese, allora saremmo orgogliosi e più carichi che mai, anche senza essere in prima linea o anche senza esserci. Al di là di tutto, è un’esperienza che consigliamo a tutti i giovani di affrontare.