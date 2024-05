Elezioni Roburent, il programma del candidato sindaco Giulia Negri: "Risanate le casse comunali, proseguiremo garantendo servizi ai cittadini"

"Lavoreremo tramite bandi e finanziamenti pubblici per portare altri fondi sul territorio. La nostra amministrazione non peserà sulle tasche dei cittadini."

Così Giulia Negri, candidato sindaco alle amministrative di Roburent del prossimo giugno, presenta i punti cardine alla base del proprio programma elettorale redatto con la lista "Giulia Negri Sindaco - Abituati al miglioramento".

"Nel corso del nostro mandato abbiamo portato sul territorio oltre 3 milioni di fondi. Proseguiremo nel lavoro di ripristino della rete viaria comunale senza dimenticare le zone meno frequentate.

Per quanto riguarda la comunità e la salute pensiamo a un futuro assistito e inclusivo. La residenza Margherita Salvatico dal 2022 è stata trasformata in CO-HOUSING (coabitazione assistita). I lavori di ristrutturazione la renderanno più moderna e funzionale, con spazi di aggregazione per i nostri anziani ed un ambulatorio medico.

A Roburent vogliamo che ci siano spazi adeguati per l'educazione dei bambini e il divertimento per i giovani. Per questo abbiamo in mente progetti per estate ragazzi, spazio giovani e pattinaggio su ghiaccio. Li porteremo avanti ampliando l'offerta per le famiglie ed i nostri bambini."

Roburent ha una lunga tradizione legata al turismo, in particolare quello invernale, se verrete chiamati ad amministrare quali azioni intraprenderete in tal senso?

"Prioritario sarà realizzare il lotto Giardina del Progetto San Giacomo 2030: uno snowpark invernale-estivo fruibile tutto l'anno. Lavoreremo per il rinnovamento della stazione sciistica ed il completamento del sistema di innevamento programmato.

Nel nostro programma però abbiamo intenzione di partire anche dall'attenzione alle piccole cose: decoro urbano, proseguiremo nel lavoro di miglioramento della cura del verde e della pulizia del paese. Ripristineremo le aree giochi e pic-nic esistenti e ne realizzeremo di nuove. Miglioreremo la raccolta rifiuti con attenzione agli ingombranti.

Contestualmente valorizzeremo il patrimonio naturalistico del paese (acqua, aria, sentieri e boschi) per un turismo, anche straniero, che si muove alla ricerca della salute e del benessere."

Quali obiettivi si pone la vostra lista nell'ambito dell'associazionismo e del volontariato?



"Sosterremo attivamente ed economicamente le associazioni presenti in paese, come la Croce Rossa e la Protezione Civile, per ampliare le loro potenzialità e supportare le loro iniziative."

Quali servizi pensate di potenziare o portare sul territorio?



"Già pronto il progetto per estendere la videosorveglianza sul territorio per la sicurezza e per il controllo della raccolta rifiuti.

Stiamo già lavorando: per il servizio di collegamento diretto tramite bus da Genova e Savona, per l'apertura di un distributore e per l'installazione di un bancomat intelligente.

Roburent ha un grande patrimonio che sono le case. Gli interventi del nostro programma sono finalizzati ad incrementare il valore del patrimonio immobiliare. Offriremo opportunità di reddito ai proprietari con l'Albergo diffuso."

"Il lavoro più difficile - conclude Negri - nel mandato 2019-2023 è stato risanare il bilancio, garantire i servizi ai cittadini e le manutenzioni necessarie. Grazie a noi le casse comunali, partite da - 240.000,00 euro (per debiti degli anni 2016-18), sono arrivate a + 45.000,00 euro, in soli tre anni. Ogni singolo euro è stato speso con attenzione, rendicontato e controllato. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e verificabili in Comune."