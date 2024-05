Elisa Tarasco (Fratelli d’Italia): “Potenziare il trasporto pubblico e le infrastrutture per collegare meglio il cuneese e favorire crescita commerciale e turistica”

Elisa Tarasco, imprenditrice, è candidata in provincia di Cuneo, con Fratelli d’Italia, per le elezioni del Consiglio Regionale del Piemonte dell'8 e 9 giugno.

Laureata in chimica ha maturato una solida esperienza nel settore ambientale e imprenditoriale a Torino, dov’è nata e vissuta, per poi trasferirsi a Crissolo, in alta valle Po, aprendo a Pian della Regina l’azienda agricola biologica ‘Essenza Monviso’ in cui coltiva e trasforma le erbe officinali.

“Servono più risorse per il trasporto pubblico, per assicurare collegamenti efficaci per studenti e lavoratori.

Ritengo di fondamentale pensare ad un strada pedemontana, ad alta percorribilità, che colleghi le città di Pinerolo, Saluzzo, Cuneo e la nostra provincia alle principali autostrade.

Sono di fondamentale importanza i collegamenti ferroviari tra le principali città della provincia di Cuneo per rendere il treno una ‘metropolitana’ della Granda.

La riapertura della ferrovia Savigliano – Saluzzo - Cuneo è ormai vicina proprio grazie all’impegno della Giunta Cirio.

É necessario garantire un sistema di trasporto funzionale, all’avanguardia e in grado di permettere una crescita in vari settori come quello commerciale, industriale oltre che turistico.

Ritengo essenziale accelerare gli sviluppi dei collegamenti in alta velocità e ripristinare le linee ferroviarie inattive per rendere il cuneese sempre più accessibile e percorribile.

Concludere al più presto opere strategiche come il Tenda bis e l’autostrada Asti-Cuneo è inoltre importantissimo!

Tra i miei obiettivi vi è quello di formare nel cuneese una rete di trasporti efficiente per lavoratori, studenti e turisti”.