Enzo Tassone, l’impegno in Regione per il settore agricolo: “In quel mondo ci sono nato e cresciuto”

“Inevitabile che il mio impegno in Consiglio regionale, se verrò eletto, riguarderà da vicino il mondo dell’agricoltura: sono nato e cresciuto in quel contesto, appena ho finito gli studi ho iniziato a lavorare nell’azienda agricola di famiglia e ho anche militato come rappresentante in diverse associazioni di categoria e nel Consorzio agrario, del quale sono ancora vicepresidente”.



A parlare è il peveragnese Enzo Tassone, candidato alle elezioni regionali del prossimo 8 e 9 giugno come membro della lista di Fratelli d’Italia. Appassionato di politica è amministratore da più di trent’anni.

I sei punti, dalla sburocratizzazione alla Peste Suina

“Importante è definire sin da subito le necessità più urgenti del settore, che sono diverse e tutte particolarmente importanti” continua Tassone.



Tra queste, la necessità di un più rapido processo di sburocratizzazione e sostegno delle aziende agricole ai bandi del PSR, “una lotta, questa, che viene rivendicata spesso da più parti ma che poi trova poco riscontro nell’attività concreta”. Ma anche l’attenzione verso le filiere produttive e il riconoscimento di un prezzo più giusto ai produttori, elementi che passano dalla difesa del Made in Italy e della tracciabilità dei prodotti stessi.



“Fondamentale è poi la buona gestione dell’acqua – prosegue Tassone - . Necessario lo stoccaggio della risorsa con mini-invasi per far fronte alla stagione estiva e ai possibili periodi di siccità, un’operazione tra l’altro a basso impatto ambientale”.



Ma non solo, continua il candidato: “Il comparto suinicolo ha bisogno di veder proseguire gli sforzi contro il problema dei cinghiali, pericolosi sia per le coltivazioni che per la mobilità e la vivibilità dei nostri paesi, e contro la Peste Suina. Si mettano in campo, assieme ai cacciatori già attivati, anche i militari, con cui la Regione ha già un accordo di utilizzo che deve essere incentivato”.



Importante per Tassone anche l’attenzione alla valorizzazione dell’agricoltura di montagna, con lo stanziamento di sostegni e incentivi agli agricoltori – di qualunque età – che decidono di operare questa scelta logistica. E, infine, una revisione del PSR regionale: “Bene il ricambio generazionale ma servono più risorse per l’ampliamento e la modernizzazione dei servizi, oggetto che riguarda anche il tema della sicurezza sul lavoro”.



“Insomma – conclude il candidato - , i punti su cui lavorare sono diversi. Ma non bisogna scordarsi il cotante e continuativo dialogo con il territorio tramite le sue associazioni di rappresentanza”.