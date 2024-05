I candidati alle elezioni regionali Elisa Tarasco ed Enzo Tassone vi invitano all'incontro con l'eurodeputato on. Carlo Fidanza in programma domani sera alle 18:00 presso la sala Falco del Centro Incontri della Provincia a Cuneo, in corso Dante. Ci sarà l'intervento del coordinatore provinciale William Casoni.

A seguire rinfresco per i partecipanti al confronto politico.

Elisa Tarasco ed Enzo Tassone sono candidati al consiglio regionale del prossimo 8 e 9 giugno con il partito Fratelli d'Italia.