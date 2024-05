Regionali, Delia Revelli(FI): “Puntiamo a una gestione responsabile delle risorse idriche”

La candidata alle prossime elezioni al Consiglio regionale con Forza Italia Delia Revelli, propone un piano audace per una gestione responsabile delle risorse idriche. L'obiettivo del suo progetto è quello di assicurare a tutti l'accesso ad acqua potabile di eccellente qualità, tutelando contemporaneamente l'ecosistema e incoraggiando una gestione efficiente delle risorse idriche.

“L'acqua desidera trasformarsi in qualcosa di diverso. Desidera diventare ogni forma di vita presente nel mondo: il corpo umano è formato per il 70% d'acqua, l'85% di una mela è composto d'acqua, il 95% di una medusa o di un pomodoro è acqua per questo siamo tutti responsabili di proteggerla al massimo, amministrarla secondo nuovi criteri e godercela appieno” ha dichiarato Delia.

Esperienza e progetti concreti

“Grazie alla mia esperienza nel settore Ittico, in cui l'acqua non è solo preziosa ma essenziale, ho realizzato quanto sia fondamentale una gestione responsabile e sostenibile delle risorse idriche. Uno dei miei contributi è stato sostenere la realizzazione di progetti rilevanti come il Lago di Rivoira e il Lago di Caraglio. Sulla nostra Provincia Granda sta andando avanti anche un altro grande progetto per la creazione del Bacino Serra degli Ulivi. Ho organizzato un incontro con l’Ente della Provincia di Cuneo per parlare del progetto sperimentale denominato Se.Te Alcotra, per la ricarica controllata della falda acquifera. Questi progetti, di grande valore, necessitano di un proseguimento deciso” ha sottolineato Delia.

Acqua potabile

La gestione dell'acqua potabile rappresenta un bene di grande valore per tutti, e spetta agli enti locali la possibilità di amministrarlo. Per migliorare le infrastrutture, aumentare la capacità di accumulo e implementare tecnologie avanzate per il monitoraggio della rete e il trattamento delle acque reflue, è fondamentale sfruttare al massimo le risorse economiche disponibili come il PNRR e altri fondi pubblici. È di vitale importanza promuovere un utilizzo responsabile dell'acqua tramite iniziative educative e informative, incentivando anche riconoscimenti per onorare le pratiche virtuose nel risparmio idrico.



Acqua e recupero delle precipitazioni

Il risparmio di acqua potabile può essere ottenuto in modo efficace attraverso la raccolta e il riutilizzo delle precipitazioni. Nella pianificazione delle nuove urbanizzazioni, è essenziale considerare soluzioni avanzate per la gestione, l'immagazzinamento e il recupero dell'acqua piovana. Questa acqua riciclata può essere utilizzata per irrigare le aree verdi delle città, pulire le strade, spegnere gli incendi e svolgere alcune attività domestiche.

Acqua e agricoltura

È di vitale importanza per lo sviluppo agricolo sostenibile utilizzare in modo efficiente l'acqua nei sistemi di irrigazione. Nei seminativi, così come nelle coltivazioni arboree e orticole, sono in fase di sviluppo nuove metodologie tra cui la microirrigazione. Con l'aiuto delle moderne tecnologie, è possibile gestire e monitorare a distanza le condizioni meteorologiche e la quantità di acqua presente nel suolo. Per favorire una più ampia diffusione, è opportuno prevedere l'introduzione di incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti, promuovendo l'adozione di un approccio consortile.

Acqua risorsa preziosa

L'acqua è una risorsa preziosa che si trova al centro della comunità e il suo utilizzo ha accompagnato il nostro sviluppo. Gli invasi di piccole e medie dimensioni con diverse funzioni possono essere più facili da condividere e realizzare, portando benefici alle comunità locali. È fondamentale garantire che, soprattutto nelle zone montane, l'ente locale abbia il potere di sfruttare le risorse idroelettriche.

Acqua e turismo

L'acqua, oltre ad essere una risorsa naturale preziosa, riveste un ruolo fondamentale nel settore turistico. Il nostro territorio presenta una notevole concentrazione di corsi d’acqua, laghi alpini e invasi che già attirano un notevole numero di turisti. Tuttavia, c'è ancora margine per incrementare ulteriormente il flusso turistico. Promuovere le attività di gioco e sport che si concentrano sulla preziosa risorsa dell'acqua, consente di sensibilizzare la gente sull'importanza della tutela del paesaggio. Si invita gli organismi preposti allo sviluppo turistico a dialogare con enti locali e associazioni sportive al fine di promuovere nuove opportunità sul territorio.



Acqua e ambiente

I fiumi alpini sono assi dello sviluppo sostenibile: le risorse idriche svolgono molteplici funzioni, come fornire acqua potabile, consentire l'irrigazione nelle attività agricole, preservare la diversità biologica e agevolare la produzione energetica. Ma solo se ci prendiamo cura di loro, possono offrire tali servizi. Bisogna incrementare la capacità di adattamento ai mutamenti climatici, preservare la varietà biologica e migliorare le condizioni degli habitat d'acqua dolce. “Per ottenere ciò, è necessario acquisire conoscenza e studiare attentamente la rete idrogeologica, oltre a sensibilizzare le giovani generazioni sulla tutela di questi delicati ambienti” ha concluso Delia.



Delia Revelli si impegna a garantire una gestione delle risorse idriche che sia moderna, efficiente e sostenibile, per tutelare il benessere delle attuali e future generazioni. Si proponiamo di affrontare le sfide future del settore mediante un approccio innovativo e che tenga conto di tutti.