Elezioni, il candidato sindaco Fabio Mottinelli illustra gli obiettivi del programma di "Ceva in Comune"[VIDEO]

I componenti della lista "Ceva in Comune"

Anche Ceva sarà tra i 172 comuni della Granda che, l'8 e il 9 giugno, saranno chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale.

Tra i candidati in corsa al municipio ci sarà Fabio Mottinelli, appoggiato dalla lista civica "Ceva in Comune".

Nato e cresciuto a Ceva, 40 anni, spiega così la scelta di candidarsi per la Città: "Sentiamo l'esigenza di risollevare la città. Nel nome della squadra di “Ceva in comune” risiede il principio alla base del nostro programma: riportare i cittadini ad occuparsi della città. Siamo un gruppo capace e coeso con le giuste competenze e siamo pronti ad ascoltare e collaborare con i cittadini, partendo da un programma concreto per dare risposte e soluzioni alle criticità del quotidiano".

"Ascolto, famiglia e sicurezza - spiega Mottinelli - sono pilastri fondamentali del nostro programma. Non ci sono problemi più urgenti di altri a Ceva, vogliamo lavorare con i cittadini per rendere la città più attrattiva con sviluppo, turismo lavoro e punti di aggregazione."