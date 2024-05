Dai giovani del Leo club un lettino motorizzato per l'ospedale di Saluzzo

I Leo Clubs Busca, Cuneo e Valli, Saluzzo e Savigliano, del Pinerolese, Fossano e Provincia Granda, Carmagnola e Mondovì Monregalese sono gli organizzatori de "Le Bal Masqué, The Black and White Party", la serata di beneficenza e spettacolo che si è tenuta ieri, mercoledì 29 maggio presso il Castello Rosso di Costigliole Saluzzo.

Alla cena hanno partecipato un cospicuo numero di persone (140), le quali, con le loro offerte, hanno permesso ai giovani del Lions di portare a termine un importante service.

Il ricavato dell'evento sarà ora devoluto all'Ospedale Civile di Saluzzo per sostenere il loro importante lavoro a favore della comunità, donando loro presidi medici: un lettino motorizzato (se non addirittura due), per i pazienti malati di Alzheimer.

Al galà sono intervenuti il Governatore del Distretto Lions Oscar Bielli, il dottore dell’Ospedale Civile di Saluzzo Valerio Galeasso e la Presidente Distrettuale Leo Virginia Civera.

Gli organizzatori ringraziano, soddisfatti, i Lions Club padrini che hanno aderito a questa causa: Busca e Valli, Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Mondovì Monregalese, Saluzzo Savigliano, Fossano e Provincia Granda e i loro rispettivi presidenti.

La serata è terminata una ricca estrazione premi, donati da alcuni sponsor: Scassa Abbigliamento, SDB Centro Estetico, Granda Zuccheri, Torrefazione Caffé Excelsior Busca, Studio Tecnico Cravero&Bonetto, Pani Cuneo, Eataly Pinerolo, Torii Ristorante Giapponese, PubliEco, ViminBox, Sara Assicurazioni Agenzia di Cuneo, La Palla Giocattoli, Cristiano Porelli Foto&Grafica e Dj Hardlej.

Un generoso ringraziamento ai due main sponsor: Filippo Lerda consulente finanziario di Mediobanca Premier e Claudio Revelli, consulente Finanziario.