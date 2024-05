Ciclismo: Racconigi Cycling Team alla 15^edizione della Cronoromanengo

Una nuova appassionante sfida contro il tempo attende le ragazze del Racconigi Cycling Team, che nel pomeriggio di sabato 1° giugno gareggeranno nella quindicesima edizione della “Cronoromanengo”, manifestazione organizzata dall’A.S.D. Pedale Romanenghese valevole per l’assegnazione del terzo “Gran Premio Laterizi Danesi”.

12,6 i chilometri totali di gara, con partenza fissata in via Guaiarini ed arrivo collocato nella vicina via Roma, nel cuore di Romanengo, in provincia di Cremona. Alla migliore atleta lombarda classificata verrà fatta indossare anche la maglia di campionessa regionale della specialità.

La formazione cuneese, presieduta da Silvio Traversa e diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo, schiererà sulla rampa di partenza della cronometro individuale di Romanengo (CR) la junior piacentina Arianna Giordani, quarta classificata a Ponte a Egola di San Miniato (PI), Bianconese di Fontevivo (PR), settima a Bovolone (VR) e ad un soffio dalla ‘top ten’ nella cronometro di Quarto di Gossolengo (PC) disputata sabato scorso, la junior di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, quinta classificata a “Pasqualando”, ottava al “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Trofeo Fercam” di Bolzano e decima domenica scorsa al “Gran Premio Città di Mirano”, e le atlete all’esordio della categoria junior: Dalia Buzzi, varesotta residente a Marzio, Sofia Cabri, emiliana di Serramazzoni (MO) e Silvia Ricciardi, piemontese di Airasca (TO).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “CRONOROMANENGO - G.P. LATERIZI DANESI” A ROMANENGO (CR):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce