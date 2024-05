Boves, un successo il percorso informativo con le scuole del gruppo di Protezione Civile

Si è concluso il percorso informativo del gruppo di protezione civile di Boves nelle scuole medie della cittadina.



Come ogni anno il gruppo civico di Boves, alla fine delle lezioni informative con i ragazzi delle classi prime medie, ha inscenato uno scenario emergenziale. Quest’anno, grazie alla collaborazione dell’amministrazione cittadina che si è messa a disposizione, alla polizia municipale che ha garantito la viabilità, al comando dei carabinieri che ha inviato una pattuglia a presidiare il sito, al gruppo Droni del comando provinciale, i ragazzi hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente a una simulazione di scenario emergenziale sul territorio: il gruppo ha simulato la caduta di un albero sulla sede stradale e quindi l’attivazione delle procedure di emergenza, dalla ricognizione aerea tramite i droni al taglio e rimozione della pianta e la bonifica del sito.



Soddisfazione per il progetto che cresce di anno in anno coinvolgendo sempre più ragazzi e volontari puntando sempre più sulla conoscenza del territorio e le sue criticità.