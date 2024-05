Volley maschile: il VBC Mondovì chiude la stagione con un bilancio positivo

Insieme con il dirigente Brunello Prette facciamo quattro chiacchiere e tracciamo un bilancio della stagione 2023-2024 del VBC Mondovì.

Quale è il bilancio globale della stagione 2023-2024 appena terminata?

"A mio avviso il bilancio della stagione appena conclusasi è stato decisamente buono e con risultati nel complesso più che positivi ottenuti dalle nostre varie squadre, con la ciliegina sulla torta rappresentata dal Titolo Territoriale conquistato dall’ U.13 sia nel 3x3 che nel 6x6 (ed entrambe le finali sono state contro il Cuneo). Come Società in questa stagione, pur con tutte le varie difficoltà quotidiane che si incontrano e gli imprevisti che purtroppo ci sono, siamo cresciuti parecchio e continuiamo a lavorare alacremente per alzare ulteriormente l’ asticella della pallavolo maschile monregalese."

Veniamo ai vari gruppi e partiamo dalla prima squadra di Serie C, che è arrivata sino alla semifinale dei play-off per la promozione in serie B.

"Ad inizio stagione l’ obbiettivo societario era quello di ottenere la qualificazione per i play-off e cercare di andare il più avanti possibile nel post-season e direi che abbiamo pienamente centrato quanto prefissatoci all’ inizio della preparazione. Nelle prima due partite dei play-off abbiamo giocato alla grande, vincendo con un doppio 3-0 in un PalaItis sempre gremito di pubblico e molto caloroso, che ci ha trascinati ed emozionati. Purtroppo in semifinale abbiamo trovato una super corazzata come Novi, una formazione costruita per vincere il campionato, che ha dominato alla grandissima, contro cui oggettivamente il pronostico era chiuso. A Novi, nonostante la tensione per l’ importanza del risultato, abbiamo fatto quanto ci era possibile e non abbiamo nulla da rimproverarci. Secondo me il risultato più bello è stato quello di avere riportato così tanta gente al PalaItis e di aver avuto tanti tifosi che ci hanno seguito nella trasferta di Novi."

Passiamo alla seconda squadra di serie D, che ha chiuso il proprio campionato di livello Regionale al sesto posto.

"Quella del nostro gruppo cadetto è stata sicuramente una stagione più che positiva, in cui l’ esperienza e le grande capacità tecniche di Riccardo Gallia hanno dato brillanti frutti sia sotto l’ aspetto della crescita tecnica dei giocatori che sotto quello dei risultati, che sono stati ben superiori alle attese della vigilia. Questo gruppo, formato da ragazzi giovani (tre U.21, due U.19 e tutti gli altri U.18 ed U.17) e, tranne 3, al primo anno di serie D, non ha avuto alcun timore reverenziale, giocando alla pari con qualsiasi avversario, anche i più forti. Un cenno particolare merita anche Loris Ferrero, che ha fornito un supporto importante soprattutto durante le partite in cui ha sostituito Gallia."

Passiamo ora al settore giovanile: il gruppo U.17. ha conquistato un’ insperata qualificazione alla fase Regionale.

"Il risultato di questo gruppo è stato sicuramente brillante, perché, partito in sordina e con poche aspettative, è costantemente cresciuto e, dopo un girone d’ andata in sordina, è letteralmente esploso, tanto da centrare una qualificazione alla Fase Regionale a cui nessuno oggettivamente credeva. Bravi quindi i ragazzi, che hanno lavorato con impegno e dedizione, e lo staff tecnico, composto da Matteo Bessone e da Loris Ferrero, che ha saputo lavorare in grande simbiosi con il gruppo. Da tener poi presente che solo due giocatori il prossimo anno usciranno dal Campionato U. 17 perché fuori età e pertanto la base del gruppo nella prossima stagione si presenta molto interessante."

Il gruppo U.15 ha invece conquistato il quarto posto Territoriale.

"Il raggiungimento della semifinale Territoriale costituisce un buon risultato, tenendo anche conto che la base era composta da ragazzi più giovani. Nella seconda fase abbiamo optato per far giocare con più continuità i più piccoli e questo in chiave futura. Nel complesso, pur con tutte le difficoltà esistenti, anche per questo gruppo la stagione deve considerarsi in attivo, con tanti ragazzi che sono cresciuti sia tecnicamente che tatticamente. Merito di questa crescita va al coach Giam Piero Grenna, che, pur non avendo mai allenato una giovanile, ha sposato il nostro progetto grande entusiasmo, nonchè a tutti quelli che lo hanno aiutato sul campo, ossia Davide Mazzucchi, Mauro Piazzo e Marco Cuniberti”.

Per finire il gruppo U.13, che ha conquistato il Titolo Territoriale di categoria sia nel 3x3 che nel 6x6 battendo entrambe le volte in finale Cuneo.

"Il gruppo U.13 ha fatto cose davvero ottime, conquistando ben due titoli Territoriali di categoria, ossia quello nel 3x3 e quello nel 6x6, in cui hanno vinto tutte le partite giocate. Questo gruppo è cresciuto davvero tanto, merito del lavoro svolto con grandissimo entusiasmo da Simone Marabotto e Fabrizio Chessa, che hanno dato sempre tutto sé stessi per questi ragazzi, venendo ripagati nel migliore dei modi. Un plauso va anche a Giam Piero Grenna, che ha seguito al squadra in panchina e che, pur di essere presente alla finale del 6x6, ha anche posticipato la partenza per le vacanze, dimostrando un attaccamento alla Società ed ai ragazzi non così comune. Questo gruppo è sicuramente una base molto interessante per il VBC MONDOVI’ del futuro."

Chiudiamo con il Minivolley ed i corsi nelle scuole.

"E’ stato un bel percorso che avevamo forse trascurato nelle stagioni precedenti. Grazie ad una collaborazione diretta con i dirigenti scolastici, abbiamo lanciato un progetto che ci ha portato a presenziare nelle scuole dell’infanzia cittadine, avvicinando i piu’ piccolini alla motoria di base. Per i ragazzi della scuola primaria, invece, abbiamo iniziato un corso di minivolley che, seppure partito in sordina, ha coinvolto sempre più bambini durante l’anno grazie anche alla proficua collaborazione con il personale scolastico. Ci teniamo molto nei prossimi anni ad ampliare l’offerta e a dare l’opportunità alle famiglie di avvicinarsi al nostro sport che oltre ad essere entusiasmante è decisamente formativo e praticato in un contesto sano. Un ringraziamento particolare deve essere rivolto a Michele Sembrano, Nicolò Carletto, Deborah Bongioanni e Ramona Gullino, che si sono fatti carico di seguire con grande entusiasmo questi corsi così importanti per la nostra Società”.

Domanda conclusiva: quale è l' attuale stato di salute del VBC MONDOVI’?

"A mio avviso lo stato attuale di salute del VBC MONDOVI’ è più che buono e con prospettive future decisamente molto interessanti sia a livello di prima squadra che di settore giovanile. I risultati ottenuti, che devono considerarsi più che positivi, sono la logica conseguenza del grande impegno profuso durante tutto l' arco dell' anno dalla Società, dai giocatori e dalle loro famiglie nonchè dalla professionalità dei nostri allenatori, che hanno sempre svolto un brillante lavoro tanto da un punto di vista tecnico-tattico quanto da quello strettamente umano".