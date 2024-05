A Mondovì "Libertà Creativa e innovazione", mostra dedicata alla ceramica con le opere dell'Accademia Lettone delle Arti di Riga

"Libertà Creativa e innovazione". Questo il titolo della mostra, inaugurata questa mattina, nata dalla collaborazione tra il Museo della Ceramica di Mondovì e dall'Accademia Lettone delle Arti di Riga.

Un progetto culturale di interscambio per scoprire le nuove tendenze e lavorazioni della ceramica attraverso l'esposizione di opere di insegnanti e laureandi del Dipartimento di Ceramica del prestigioso ateneo della Città di Riga, fondato nel 1919.

Il percorso espositivo dà modo ai visitatori di vedere come la ceramica tradizionale interagisca con le espressioni più contemporanee rappresenti oggi un fiore all'occhiello nella scena artistica di questo Paese.

Un progetto culturale e di interscambio fortemente voluto da Christiana Fissore, direttrice del Museo della Ceramica di Mondovì e curata da Inese Rozental ed Enzo Fornaro.

All'inaugurazione, oltre alla direttrice Fissore, sono intervenuti il vice rettore dell'Università di Riga, Andris Vitolins, i curatori, il presidente del Museo della Ceramica Emanno tedeschi e il segretario generale Gabriele Gallo, l'assessore Francesca Bertazzoli, oltre allo staff del Museo e a una rappresentanza di studenti.

Il progetto testimonia l’autorevolezza che il Museo ormai riveste a livello italiano ed europeo, come sottolineato dalla stessa direttrice Fissore e dal presidente, Ermanno Tedeschi: “Un grande orgoglio poter ospitare nelle nostre sale una mostra dal respiro internazionale, frutto della ricerca e della sperimentazione accademica di diversi docenti, laureati e studenti dell’Accademia d’Arte della Lettonia. Il Museo della Ceramica di Mondovì quale contenitore di eventi, in definitiva, ma anche come luogo di divulgazione e di crescita culturale per l’intera comunità italiana, lettone ed europea in generale”.

Espongono gli arstisti: Dainis Lesins, Dainis Pundurs, Ainars Rimicans, Liga Skarina, Jevgenija Loginova, Anna Rubene-Zidere, Agnese Sunepa, Rudis Petersons, Ojuna Batbajara, Zaiga Malina, Atis Snevelis, Megija Zonne, Diana Drozdecka.

La mostra sarà visitabile fino al 28 luglio al terzo piano del Museo della Ceramica.