Giornata mondiale del donatore di sangue, 24 ore no stop di prenotazioni

Il prossimo 14 giugno ricorrerà la Giornata mondiale del donatore di sangue. In tale occasione l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, attraverso il Servizio Immunoematologia e Trasfusionale Interaziendale e con il contributo della Fondazione Ospedale Cuneo ha organizzato, con lo slogan “24 ore di Solidarietà, una raccolta straordinaria di plasma con apertura 24 ore consecutive del Centro Trasfusionale per le donazioni di plasma in aferesi.

Venerdì 14 giugno dalle ore 8 per le 24 ore successive (ore 07:00 del 15 giugno ultima sessione prenotabile) si potrà prenotare per la donazione presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo

L’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo supporta l’iniziativa e ringrazia sin da ora l’AVIS di Borgo San Dalmazzo, il presidente Renzo Fronti e tutti i soci e le socie per l’adesione che daranno al progetto e per la preziosa attività che svolgono quotidianamente.