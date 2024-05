Addio a Giulio Renna, titolare della Nuova Reca Meccanica di Ceva, storica azienda specializzata negli scarichi sportivi per auto

Lutto nel Cebano e in Valle Tanaro per la scomparsa di Giulio Renna , titolare della Nuova Reca Meccanica di Ceva.

Molto conosciuto in zona, era titolare dell’azienda di via Malpotremo, attiva da circa sessant’anni e specializzata nel mercato degli scarichi sportivi per le auto.

Originario di Nucetto, dove era stato anche consigliere comunale, si è spento all’età di 74 anni, all’ospedale di Cuneo, a causa della malattia.

“Come amministrazione ci stringiamo al cordoglio della famiglia - dice il sindaco di Nucetto Enzo Dho - “L’azienda che ora ha sede a Ceva ha iniziato la sua attività qua a Nucetto, paese che ha un forte legame con la famiglia cui vanno le nostre più sincere condoglianze”.

Lascia la moglie Bruna, i figli Matteo e Luca, gestore di uno stabilimento balneare a Finale Ligure, con gli amici e i parenti tutti.

Il Santo Rosario si terrà oggi, venerdì 31 maggio alle 20.30, nella parrocchia Santa Maria Maddalena a Nucetto dove domani, sabato 1° giugno alle 15 saranno celebrati i funerali.