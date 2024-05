Barolo, motociclista esce di strada e finisce in una scarpata. Soccorso da 118 e Vigili del Fuoco

E’ stato trasportato al Dea dell’ospedale di Verduno il motociclista che, nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio, intorno alle ore 17, è stato vittima di una caduta mentre insieme a due amici attraversava il territorio di Barolo.

L’incidente è avvenuto a poca distanza dalle cantine Borgogno. Alla guida di una Aprilia Tuono V4, il motociclista, un uomo classe 1971 residente nel Milanese, è uscito di strada in modo autonomo finendo in una scarpata di circa 3 metri, in una posizione non facilmente raggiungibile dai soccorritori.

In suo soccorso sono allora intervenuti i Vigili del Fuoco arrivati dal distaccamento di Alba. Con manovre Saf lo hanno raggiunto, collocato su una barella spinale e quindi riportato a monte, consegnandolo alle cure dei sanitari del 118. Il malcapitato è stato quindi trasportato al "Michele e Pietro Ferrero" mentre i Vigili del Fuoco provvedevano alla messa in sicurezza del veicolo.