Furgone fuori strada sulla provinciale 58 a La Morra, due feriti

Incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 30 maggio, a La Morra, sulla provinciale 58 in frazione Rivalta.

Per cause in corso di accertamento, un veicolo è uscito di strada ed è andato a impattare violentemente nel vicino noccioleto.

Il conducente e il passeggero del veicolo sono stati trasportati all’ospedale di Verduno, feriti a seguito dell’impatto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale del Comando di La Morra, per i rilievi e la gestione del traffico.

La rimozione del veicolo è risultata complicata e si è protratta fino alla tarda serata, portando anche alla chiusura del tratto di strada per permettere il lavoro in sicurezza.