Cambio della guardia nel segno della continuità alla Cassa di Risparmio di Fossano e alla sua Fondazione

A seguito delle deliberazioni assunte dall’assemblea ordinaria degli azionisti della Cassa di Risparmio di Fossano Spa e del ricostituito Consiglio di Amministrazione, nella data di oggi, venerdì 31 maggio, Gianfranco Mondino è stato nominato presidente della stessa in sostituzione di Antonio Miglio.

Gianfranco Mondino dichiara: “Da tempo l’amico Antonio mi aveva manifestato l’intenzione di lasciare la presidenza della Cassa dopo tanti anni dedicati al servizio della medesima facendo presente che era opportuno dare continuità nel delicato ruolo di Presidente anche per rassicurare la clientela che la banca avrebbe mantenuto le sue caratteristiche di banca di territorio, attenta alle esigenze di famiglie ed imprese soprattutto di piccole e medie dimensioni, con particolare attenzione a quelle dislocate nel territorio di tradizionale operatività.

Il mio mandato di presidente della Fondazione scadeva tra due anni, ma ho ritenuto di accogliere la volontà della Fondazione, rassegnando le dimissioni dalla stessa e di rientrare in Cassa Spa. Un ritorno a casa visto che negli anni ho svolto le mansioni impiegatizie, le funzioni di segretario del Consiglio, ragioniere capo e per diciannove anni il ruolo di direttore generale.

A fine anni Novanta e inizio Duemila l’istituzione Cassa di Risparmio di Fossano ha avuto al vertice tre persone che con unità di intenti e dedizione alla Cassa la hanno condotta a raggiungere brillanti risultati riconosciuti anche a livello nazionale. Antonio Miglio, Gianfranco Mondino e Beppe Ghisolfi (formidabile comunicatore). I risultati sono stati ottenuti grazie all’impegno di amministratori e sindaci, del personale, potendo contare sulla fiducia della sempre crescente clientela. Ora dei tre sono rimasto io, ma sono certo ed assicuro che le nuove persone che sono subentrate (Giancarlo Fruttero, nuovo Presidente della Fondazione, Enzo Ribero nel ruolo di direttore generale, Andrea Desmero, dirigente, Monica Ferrero, Segretario Generale di Cassa spa e Fondazione) e che subentreranno assicurano che la Cassa (Fondazione e Banca) manterrà le sue peculiarità”.

Al termine del mandato Gianfranco Mondino ha voluto donare alla Fondazione Crf un’importante collezione di monete costituita in 50 anni di ricerche. La collezione intende documentare la circolazione monetaria nel Fossanese dai celti all’ultimo Duca Savoja ed è costituita da oltre cento monete (celtiche, romane, barbare, medioevali, del principato d’Acaja, del Marchesato di Saluzzo, fiorini, zecchini, ecc.) di cui alcune molto rare, come il grosso di Giovanna d’Angiò e il fiorino d’oro di Carlo d’Angiò, signore di Cuneo.

Antonio Miglio: “Sono entrato in CRF 36 anni fa nel 1988 come consigliere di amministrazione, successivamente per 22 anni sono stato presidente della Fondazione e poi in Cassa dal 2018. Sono sicuro che sia in Cassa che in Fondazione le persone che mi succederanno sapranno ben operare perché di altissimo livello e consentiranno all’istituzione di proseguire negli eccellenti risultati raggiunti in questi anni.

Naturalmente non lascio Fossano e il suo territorio in quanto continuerò ad occuparmi della Fondazione Fossano Musica, della Filarmonica Arrigo Boito e Consulta per la Valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano e sarò vicino alla Cassa che sentirò sempre casa mia”.

A seguito di tali decisioni il Comitato di indirizzo della Fondazione ha nominato Giancarlo Fruttero alla carica di presidente dell’ente porgendogli i migliori auguri di proficuo lavoro. Il ragionier Fruttero è profondo conoscitore dell’ente, avendo ricoperto la carica di amministratore della partecipata CRF SpA dal 2012 al 2021, e della realtà fossanese avendo ricoperto la carica di presidente dell’Associazione Commercianti dal 2011 al 2024 e vice presidente di Terre dei Savoja, inserito in campo assistenziale in qualità di consigliere della Casa per Anziani Mons. Craveri Oggero.

Gli organi della Fondazione hanno ringraziato Gianfranco Mondino per l’intensa attività svolta negli otto anni di presidenza, certi che porrà la sua professionalità e dedizione alla Cassa nel nuovo impegnativo incarico affidatogli.

Il dottor Mondino ha ringraziato gli organi della Fondazione per la costante collaborazione nella gestione dell’ente e per la fiducia accordatagli nel conferirgli l’incarico di presidente della CRF spa e porge i migliori auguri di buon lavoro al neo presidente, l’amico Giancarlo, con il quale, nella distinzione dei rispettivi ruoli, proseguiranno cordiali rapporti con il comune intento di mantenere l’ente Cassa, autonomo, indipendente, con costante rafforzamento patrimoniale e reddituale a servizio della comunità.

Potrà avvalersi di organi coesi con profonda dedizione all’Istituzione e dell’appoggio del segretario generale Monica Ferrero, motore operativo, laborioso e di elevata professionalità della Fondazione. In sintesi i cambi di presidenza in Fondazione e Spa sono avvenuti nel segno della continuità, come da tradizione consolidata.

Negli otto anni di presidenza la Fondazione ha sostenuto il territorio con la consueta attività erogativa a favore di enti e associazioni e ha effettuato importanti interventi nei vari settori tra cui nell’arte in costante collaborazione con la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano: interventi sulla Cattedrale di Fossano (tetti, impianto audio, organo, affreschi) su Palazzo Burgos, Chiesa del Salice e sede A. Boito con il duplice intento di restauro, ristrutturazione e rivitalizzazione degli edifici a servizio della collettività. In campo sportivo intervenendo con idee, progettazione e contributi al miglioramento della funzionalità del villaggio sportivo fossanese.

L’intensa attività erogativa è stata posta in essere grazie ai buoni risultati della partecipata CRF spa, agli azzeccati investimenti finanziari ed al tradizionale contenimento dei costi operativi che hanno consentito anche un costante rafforzamento patrimoniale, concreta base per il mantenimento di crescente capacità di interventi a sostegno del territorio.

Giancarlo Fruttero dichiara: “La nomina a presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano mi onora e con entusiasmo, determinazione, impegno e serietà porterò avanti questo nuovo importante incarico. Ringrazio per questa opportunità gli organi della Fondazione. Un particolare ringraziamento desidero rivolgerlo ai due precedenti Presidenti, Antonio Miglio e Gianfranco Mondino, che hanno egregiamente guidato e gestito questa Fondazione e mantenuto l’indipendenza della banca, fondamentale per poter ben capire e soddisfare le esigenze del nostro territorio.

La Fondazione Crf ha numeri eccellenti che ci permetteranno di continuare a contribuire alla crescita economica, sociale e culturale dei Comuni nei quali operiamo. Da parte mia assicuro il massimo impegno per poter assolvere nel migliore dei modi il mio nuovo incarico.”

I NUOVI VERTICI

CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Gianfranco Mondino - Presidente

Rag. Mauro Giaccardi – Vice Presidente

Geom. Erica Barbero

Dott. Marco Brandani *

Geom. Marco Curti *

Dott. Carlo Lazzarini

Comm. Clemente Malvino

Dott.ssa Maria Teresa Cornaglia

Dott. Alessandro Taretto *

* componenti il Comitato Esecutivo

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Sebastiano Balocco - Presidente

Dott.ssa Federica Operto - Sindaco effettivo

Dott. Alberto Sobrero - Sindaco effettivo

Rag. Clara Martini - Sindaco supplente

Rag. Lorenzo Pelissero - Sindaco supplente