Il cuneese Duilio Paolino fra i tre piemontesi nominati Cavalieri del Lavoro dal Presidente Mattarella

È presidente di Cosmo, azienda da lui fondata nel 1981 insieme alla moglie come piccola impresa per la realizzazione di macchinari agricoli e oggi specializzata nella progettazione e produzione di macchine spandiconcimi, spandisale e miscelatori. Opera con uno stabilimento a Busca su una superficie coperta di 35.000 metri quadrati e realizza ogni anno oltre 60.000 unità. L’intero processo produttivo è realizzato internamente all’azienda. Settanta i modelli di macchine in catalogo. Con un export del 78% è presente in 48 Paesi. Occupa 60 dipendenti.

Fabio RAVANELLI – 1970 – Novara – Industria Cosmetica