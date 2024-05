La Bra Servizi acquista l’ultimo “gioiellino” a tiratura limitata della Scania

Il Gruppo Piumatti - Bra Servizi, leader nei servizi ecologici, ha acquistato il primo dei camion a tiratura limitata realizzati in occasione dei suoi 50 anni in Italia da Scania, l’azienda svedese famosa in tutto il mondo per la sua produzione di veicoli industriali. A renderlo noto in tutta Europa, è la stessa ditta che ha sede a Södertälje, attraverso un comunicato ufficiale dove l’azienda della famiglia Piumatti viene citata come uno dei clienti top della Scania.

“Già nel 2019 Bra Servizi - spiegano dagli uffici della Scania - si era aggiudicata la prima unità dell’edizione 'V8 Anniversary' che celebrava i 50 anni del leggendario motore Scania 8 cilindri a 'V'. E quest’anno il binomio Scania-Bra Servizi, si è rinsaldato”.

Infatti, in occasione di Transpotec 2024, la fiera che si è svolta a Milano - prosegue l’azienda svedese nel suo comunicato - Gruppo Piumatti-Bra Servizi ha rinnovato il suo affetto verso il marchio scegliendo la livrea speciale “Scania Italia 50” che evoca le connessioni e le pulsazioni del rombo del motore e dall’energia delle persone in 50 anni di storia”.

In evidenza, su questo mezzo dalle dimensioni imponenti e che verrà realizzato solo in una tiratura limitata per sottolinearne l’unicità, è riportata una marcatura temporale: “1974 – 2024”. Perché il 28 giugno 1974, c’è stata la prima immatricolazione ufficiale di un veicolo Scania in Italia, che ha segnato l’inizio di una storia di successo.

Due aziende leader, il Gruppo Piumatti-Bra Servizi e la Scania, che si ritrovano unite nell’ottica di un miglioramento continuo, per ottimizzare il proprio lavoro e collaborare nel modo più attento e sostenibile, per offrire il massimo al territorio e alla persone.

“Spesso - sottolinea il Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti, fondatore di Bra Servizi e presidente del Gruppo Piumatti - immagino la Bra Servizi come uno scalatore di vette: passi lunghi e ben distesi, per trovare sempre la spinta giusta per andare avanti ma anche la roccia sicura per fermarsi. Non ho mai smesso di voler bene alla mia azienda e di trasformarla in uno strumento sicuro e concreto a totale disposizione della comunità. La storia di Bra Servizi - prosegue Piumatti - è fatta di trasparenza, dedizione, passione e impegno continuo per produrre valore per il domani. Dove il valore è la ricerca di soluzioni nel settore della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti di tutte le tipologie, dal liquido al solido, dal pericoloso al non pericoloso, secondo il rispetto di specifiche certificazioni europee. Così facendo, creiamo processi virtuosi sempre più green in cui i rifiuti vengono gestiti nel rispetto dell’ambiente, delle persone e della sostenibilità economica”.

Alla fiera internazionale Transpotec 2024, il nuovo e avveniristico mezzo di Scania e’ stato in assoluto il più ammirato e fotografato: un gioiellino supertecnologico, frutto di anni di lavoro ed impegno da parte dell’azienda svedese. Un’opera d’arte per il suo settore, di altissima tecnologia. Una volta arrivato in azienda a Bra, il camion sarà ultimato con i colori e le scritte simbolo del Gruppo Piumatti.

“In effetti - conclude il patron Piumatti - questo camion della Scania non passa certamente inosservato. Una vera star nel suo genere: come l’altro veicolo che già fa parte del parco mezzi della nostra azienda, è un pezzo unico di rara bellezza, un connubio perfetto di estetica, materiali innovativi e avanzata tecnologia”.