Parte da Alba per toccare 18 regioni italiane l'Estathè 3X3 Streetbasket Circuit 2024 promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro [FOTO]

Oggi, venerdì 31 maggio, in piazza Risorgimento ad Alba, si è tenuta la presentazione ufficiale della quarta edizione dell’Estathè 3×3 Streetbasket, un evento molto atteso dedicato all’attività 3x3 Open, sia maschile che femminile.

L'iniziativa è organizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Per l'occasione, in piazza Risorgimento sono stati allestiti due campi da gioco, una tribuna e diversi padiglioni, oltre a svariati stand per attività e intrattenimento aperti al pubblico.

La conferenza stampa inaugurale, condotta da Mauro Dell’Olio, ha visto la partecipazione di Carlo Bo, sindaco di Alba, Maurizio Bertea, segretario generale della Federazione Italiana Pallacanestro, Antonio Santa Maria, direttore generale di Master Group Sport, Massimo Voghera, direttore della Ferrero Beverage Division, Alessandra Tava, giocatrice del Geas Sesto San Giovanni, e Graziano Martinelli, vicesegretario della FIP.

Il sindaco di Alba Carlo Bo ha espresso la sua soddisfazione per l’evento e per l’allestimento della piazza: “Quando ho visto l’allestimento previsto, ero incredulo di come si potesse ricavare così tanto spazio; invece, a lavoro finito, non posso che essere felice del risultato di questa piazza storica inglobata in un set sportivo. Sono certo che porterà sano divertimento e aggregazione”.



Maurizio Bertea ha evidenziato l’importanza del 3x3 per la Federazione Italiana Pallacanestro: “La Federazione ha creduto nel 3×3 fin dai suoi albori e sta continuando a investire per sviluppare questo movimento in Italia. Nel prossimo futuro, individueremo tra gli atleti partecipanti coloro che rappresenteranno il nostro Paese nelle manifestazioni internazionali, con l’obiettivo di tornare ai Giochi Olimpici dopo l’ottimo sesto posto ottenuto a Tokyo dalle nostre ragazze. Auguro a tutti una grande estate di 3×3 e di divertimento”.



“Attraverseremo tutta l’Italia, da Nord a Sud, con 130 tornei. Numeri straordinari per un circuito in continua ascesa, grazie al lavoro della Federazione Italiana Pallacanestro e di Master Group Sport, e al supporto del Gruppo Ferrero, title sponsor dell’evento”, spiega Antonio Santa Maria.



Massimo Voghera ha sottolineato l'importanza della location e dell'evento: “La scelta di questa location è perfetta perché esprime il dinamismo dello sport in un contesto storico. Portiamo lo sport dove non ci si aspetta di trovarlo, dando una connotazione sociale agli eventi. Nella mattinata di sabato sarà dato spazio all’attività sportiva organizzata da SportABILI Alba APS ASD, a sottolineare quanto questo evento voglia essere inclusivo e senza barriere”.



Alessandra Tava ha raccontato la sua passione per il basket: “La mia passione per la pallacanestro è nata nei playground e me la porto dietro tutt’oggi. La velocità e la necessità di prendere decisioni rapide sono ciò che mi affascina di questo sport. Sono felice che oggi il 3×3 sia diventato una disciplina olimpica”.

L'Estathè 3x3 Italia Streetbasket Circuit 2024 si terrà ad Alba a partire da oggi, venerdì 31 maggio, a domenica 2 giugno, con un torneo Juniores aperto a tutti e un torneo ufficiale di alto livello con giocatori professionisti.

Il torneo Juniores include categorie maschili e femminili suddivise nei seguenti giorni: venerdì 31 pomeriggio/sera u19; sabato 1 mattina/pomeriggio/sera under 13/14/15/17 maschile; domenica 2 mattina under 13/14/15/17 femminile.



I campi saranno situati in piazza Risorgimento e Pertinace, con la possibilità di utilizzare anche le strutture presenti nella zona H e al Kinder Village.

Presso i campi della Zona H si terrà il Jamboree minibasket, organizzato dal Settore Giovanile Minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con l’Olimpo Basket Alba. La società albese ha anche organizzato l’Estathé 3×3 Streetbasket Juniores Tournament riservato alle categorie Under 19, U17, U15, U14 e U13 Maschili e Femminili.

Il torneo inaugurale di Alba darà il via a un tour che toccherà 18 regioni italiane, con circa 100 tornei, culminando nelle finali di Cesenatico il 2-3 agosto, dove verranno assegnati i titoli di campioni d’Italia 3×3.

I tornei del circuito sono stati suddivisi, in base al livello agonistico, in quattro fasce: Master, Top, Classic e Basic. Ogni torneo permetterà ai "ballers" di acquisire punti validi per il ranking FIBA e costituirà una tappa per la qualificazione alle Finals.



L'evento, patrocinato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dal Comune di Alba, promette non solo sport ma anche musica, spettacolo e divertimento, con collegamenti in diretta su Sky Sport e la presenza dei principali media.

Tutti gli aggiornamenti sull'evento sono disponibili sul sito: https://3x3italia.fip.it/.

A seguire il programma completo:

Venerdì 31 maggio

h. 12:30 Conferenza Stampa

h. 15:00 Attività Estathé

h. 20:00 - 23:00 Challenger

h. 22:00 Show Dunking Devils

Sabato 1° giugno

h. 09:30 Attività giovanili e Attività SportAbili

h. 12:30 Inizio Challenger

h. 20:00 - 23:00 Inizio Master

h. 21:30 Show Dunking Devils

Domenica 2 giugno

h. 11:00 Inizio Master

h. 19:00 Fasi Finali Master

h. 20:00 Premiazioni

* Orari indicativi

Si gioca in piazza Risorgimento, piazza Pertinace, nei campi della zona H e al Village.

Ingresso gratuito. Giochi e attività per il pubblico.