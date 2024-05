L'Oroscopo di Corinne dal 31 maggio al 6 giugno

ARIETE: Qualcosa nel consueto tran tran sta per variare e, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività, affetti o soldini, ne trarrete beneficio pur dovendo calcolare un paio di noiosi contrattempi atti a far salire i fumenti. Nel complesso però non va malaccio e l’essere ottimisti vi aiuterà a guardare fiduciosamente al dischiudersi di giornate promettenti… Fattibili pure dei comunicati inaspettati, una bega pecuniaria, delle cosine da aggiustare e un acciacco da curare.

TORO: Tanti sono i pensieri che affollano la mente ma vedrete che, con l’arrivo della bella stagione, uno alla volta si squaglieranno come neve al sole facendovi apparire più grintosi anche nel trattare con chi non concorda con le vostre opinioni. Purtroppo di stolti il mondo abbonda ma non fateci caso e seguitate a guardare avanti dove avrete ancora parecchio da attuare e vedere. Il supporto di una persona amica, una tavolata o una frizzante serata vi ritemprerà!

GEMELLI: Non scattate per inezie ma cercate di ragionare con chiunque trattiate e poi approfittate del buon Giove per ricaricarvi, portare avanti un progetto, riprendere fiato dopo un tour de force penalizzante. Se qualcosa turba sappiate che con l’estate le cose piglieranno una piega migliore: quindi non vi resta che aspettare ed accettare ciò che il fato ora riserva mettendovi alla prova. New da parenti, amicizia da consolidare e festeggiamenti intenerenti per chi compie gli anni!

CANCRO: L’emozionalità vi renderà sensibili alle compiacenze, alle negligenze e a tutto ciò che intorno a voi accade compreso un fatterello atto a porvi in uno stato di all’erta psicologico… Con Marte sverso state attenti a non smarrire soldi od oggetti e non date nulla per scontato neppure una diceria o una fesseria. Cosine da sistemare nell’abitazione e corrucci per un veterano congiunto. Verso il week end riceverete degli inviti e per un peletto un guaio scanserete.

LEONE: Tra alti e bassi vi avvierete verso un mesetto impegnativo sia sotto il profilo domestico che professionale facendo confusione tra incombenze da assolvere e individui da inquadrare. Cercate però di essere ottimisti visto che in prossimità dell’estate riceverete risposte attese o vedrete alleggerirsi un fardello. Attenti però a non pigliare granchi in ambito pratico o sentimentale specie se propendete a credere troppo in un prossimo adulterato. Venerdì colmo di stranezze.

VERGINE: Rasserenatevi e pazientate in quanto solo il tempo vi darà ragione e allora sì che brinderete all’ostacolo sormontato, alla serenità bramata, al riconoscimento ampiamente guadagnato! L’essenziale sarà non dar peso a quisquilie, accantonare l’ansia, mettere in riga i pretenziosi e tenere sotto vigilanza tutto ciò che sta a cuore! Fattibili dei quattrini da sborsare per casa, aggeggi, veicoli o regali. Scoprirete inoltre che qualcuno, pur se a fin di bene, vi ha detto una bugia.

BILANCIA: Vi attendono giornate frementi e taluni di voi non sapranno da dove iniziare a far combaciare tutto quello che dovrebbero fare ma il gioco varrà la candela visto che le ovazioni non mancheranno. Nel contempo abbiate però l’accortezza di alzare la guardia verso ciò che ad istinto puzza di bruciato e non fate movimenti bruschi atti magari a favorire una scivolata o una zucconata… Visite gradite, acquisti sfiziosi e week end da trascorrere ai monti o al mare!

SCORPIONE: Sminuzzate il pungiglione e siate più malleabili perché solo con la diplomazia otterrete quasi tutto…. E poi non corrucciatevi in quanto dietro le cortine dell’ormai vicina estate vi attendono dei cambiamenti impensati. Prossimamente una delicata faccenda angustierà, una donna irriterà, una notizia lascerà di baccalà mentre, ad una festa o cerimonia, qualcuno di voi aderirà. Rinfrescate altresì un rapporto e salvaguardate il benessere. Un responso invece tranquillizzerà.

SAGITTARIO: Se avete delle questioni in sospeso presto ogni nodo tornerà al pettine così come riuscirete a mettere in riga chi si è comportato malamente… Grazie ad appoggi astrali e ad una positiva risposta recupererete energia e, malgrado la stanchezza assalga, troverete la forza necessaria per affrontare le prossime infuocate giornate. Un viavai di comunicati vi lascerà stupefatti mentre una personcina, dolce e carina, avrà il potere di tranquillizzarvi. Domenica interessante.

CAPRICORNO: Vi attende una settimana avventurosa e decisiva per il lavoro, la carriera, l’amore e tanti minuti dettagli quotidiani che vorreste migliorare però prima di accettare una eventuale proposta fatevi due conti in tasca e non agite d’impulso. Conoscerete gente nuova, vi farete promotori di un’idea solo apparentemente utopica e nel maneggiare aggeggi rischierete di spaccarne di fragili o utili. Il momento appare altresì favorevole ad acquisti, manicure, taglio dei capelli.

ACQUARIO: Tra un acciacco e un compiacimento chiuderete un mesetto convulso per affacciarvi alla soglia di un giugno abbastanza promettente a parte le solite solfe di turno e il fatto di scontrarvi con tanta stupidità dilagante. Delle soddisfazioni giungeranno da un componente della famiglia mentre, in ambito affettivo, si renderanno necessari dei chiarimenti affinché un equivoco non rischi di sciupare una storia. Non malaccio sarebbe pure programmare un fuori porta.

PESCI: Di falsi il mondo abbonda e lo costaterete personalmente quando vi capiterà di trattare con personaggi dalla triplice faccia o nello scoprire la vera identità di un essere più infido di un serpente ma fate spallucce e fregatevene altamente in quanto, in mezzo a tanta marmaglia, c’è chi vi stima e vuole il vostro bene. Questo è il momento giusto per far pulizia sia in casa che nelle persone tenendovi strette soltanto quelle di risaputa affidabilità. Week end festaiolo.

Non sono mai troppo in alto le stelle per chi ha tra le mani una scala di sogni…