A Cuneo Marco Gallo (ri)presenta il suo programma per le elezioni regionali

Ci saranno Alberto Cirio e Enrico Costa sabato 1 giugno per dar forza e peso alla presentazione di Marco Gallo come candidato di Cuneo al consiglio regionale. Una doppia presenza quella del presidente regionale in carica e del vicesegretario nazionale di Azione, partito al quale Gallo è iscritto, per rimarcare come per la prima volta Cuneo e il Cuneese abbiano un candidato dotato di una più che concreta possibilità di entrare nel parlamento del Piemonte.

In grado di puntare a rappresentare il territorio cuneese aspirando a un ruolo chiave nella prossima giunta regionale.



Sul sindaco di Busca - che ha guidato negli ultimi due anni anche la conferenza dei sindaci dell'Asl Cn1 - Cirio e Costa hanno puntato sin da quando hanno immaginato la lista civica “Cirio Presidente - Piemonte Moderato e Liberale”. Il suo profilo di liberale moderato dall'approccio pragmatico, capace di andare oltre gli steccati ideologici, è piaciuto subito. «Sono onorato di poter rappresentare Cuneo e il suo territorio nella corsa al consiglio regionale - dice Marco Gallo - . Credo che il capoluogo meriti un rappresentante attento e presente a Torino. Da mesi giro per la provincia, ho messo a fuoco quelle che sono le necessità del Cuneese. Sono convinto di poter fare molto per il mio territorio da un posto diverso e con un raggio d'azione più ampio. Puntando sulla differenza nel fare che non è solo uno slogan, ma un impegno preciso».



L'appuntamento per la presentazione della candidatura di Marco Gallo alle elezioni regionali dell'8 e 9 giugno è per le 11 di sabato 1 giugno a Cuneo nella Sala Falco al Centro incontri della Provincia. Insieme con Cirio e Costa sarà presente anche Maria Laura Risso che fa parte dei candidati cuneesi nella lista “Cirio Presidente” capitanata da Marco Gallo.

Nell'occasione l'ex sindaco di Busca rilancerà i punti chiave del suo programma per dare nuovo slancio al territorio di Cuneo: dalle infrastrutture ai giovani, dal lavoro alla montagna, alla sostenibilità. Con un occhio particolare per la sanità il tema verso il quale Gallo è più sensibile considerati i trent'anni di esperienza come operatore nel campo della salute.