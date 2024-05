Elezioni, la lista civica "Per Clavesana" guarda a un futuro con energie rinnovabili, incremento della cura di aree verdi e decoro urbano

Cura delle aree verdi e del decoro urbano tra gli obiettivi al centro del programma elettorale del candidato sindaco Luigi Gallo, in corsa alle prossime amministrative con la lista civica " Per Clavesana ".

Un ulteriore impegno sarà rivolto alla promozione delle energie rinnovabili e il risparmio energetico.

"Il nostro impegno - dicono dal gruppo - sarà rivolto all'attività di installazione di pannelli fotovoltaici, visto il contributo di oltre 100mila euro in cinque anni, ricevuto dal Comune attraverso il GSE, oltre al diretto risparmio dei consumi.

Sempre nell’ottica dell’efficientamento energetico coinvolgeremo l’ATC per avviare la riqualificazione energetica di Palazzo Gerino e le case popolari con relativa sostituzione degli infissi e della caldaia.

Non meno importante sarà la partecipazione al progetto della comunità Energetica “Bealera Maestra”, attraverso l’ambizioso progetto ConCERTI per le CER e la Transizione ecologica Inclusiva, che prevede la costituzione formale di una aggregazione di soci pubblici e privati per la costituzione di una serie di Comunità Energetiche, che apporteranno benefici economici sia ai produttori sia ai consumatori del nostro territorio, oltre che alle casse del Comune".