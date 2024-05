Elisa Tarasco: “L’agricoltura è uno dei pilastri del Piemonte. Costituisce un fulcro dell'economia della provincia di Cuneo"

Elisa Tarasco, imprenditrice, è candidata in provincia di Cuneo, con Fratelli d’Italia, per le elezioni del Consiglio Regionale del Piemonte dell'8 e 9 giugno.

Laureata in chimica ha maturato una solida esperienza nel settore ambientale e imprenditoriale a Torino, dov’è nata e vissuta, per poi trasferirsi a Crissolo, in alta valle Po, aprendo a Pian della Regina l’azienda agricola biologica ‘Essenza Monviso’ in cui coltiva e trasforma le erbe officinali.

“L’agricoltura è uno dei pilastri della nostra regione, esempio di eccellenza, patrimonio inestimabile e costituisce fulcro dell'economia piemontese e in particolare della Provincia di Cuneo. Occorre proteggerla e svilupparne le potenzialità, nel giusto equilibrio tra uomo e ambiente. Rilanciare la produzione e la qualità dell’agroalimentare, promozione, valorizzazione e tutela del Brand Piemonte.

Fondamentali le aggregazioni di produttori in Distretti del Cibo, strumenti di politica economica finalizzati a sostenere e valorizzare le produzioni agroalimentari e il paesaggio rurale coniugando le attività con la tutela dell'ambiente, la valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni dei territori e con la promozione turistica.

Continua valorizzazione delle strade del gusto/cibo/vino per la promozione agroalimentare e turistica dei nostri territori. Sostegno alle filiere in crisi che, a causa dei cambiamenti climatici, si trovano ad affrontare i problemi causati dalla difficoltosa gestione delle risorse idriche e degli infestanti e che si trovano a sostenere elevati costi di produzione a fronte di non giuste remunerazioni.

Quindi necessario efficientamento delle risorse idriche per combattere la siccità.

Investire nella ricerca è fondamentale per l’innovazione e per la tutela della biodiversità, continuando a stimolare l'insediamento dei giovani agricoltori con i programmi del PSR (Programma di sviluppo rurale stilato dalla Regione)

Ritengo siano fondamentali nella formazione e nell’educazione continua in ambito scolastico sviluppare i seguenti temi: sistemi alimentari sostenibili, politica del cibo, contrasto allo spreco, e sensibilizzazione delle mense pubbliche alla filiera corta e al biologico”.