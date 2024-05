Il ministro Pichetto Fratin nel Saluzzese a sostegno dei candidati di Forza Italia Franco Graglia e Paolo Damilano [VIDEO]

Proseguono gli appuntamenti che stanno portando nel Cuneese i candidati di Forza Italia alle elezioni regionali ed europee dei prossimi 8 e 9 giugno. Oggi al loro fianco nel Saluzzese, prima a Lagnasco e poi a Castellar, nel paese degli spaventapasseri, si è unito il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Sono intervenuti i candidati alle elezioni europee nella circoscrizione Nord Ovest Paolo Damilano e Claudia Porchietto. A introdurli il candidato al Consiglio regionale Franco Graglia, coordinatore provinciale degli azzurri, che ha ricordato le difficoltà del partito quando poco meno di un anno fa perdeva il suo leader e fondatore Silvio Berlusconi. Un momento che invece ha segnato una rinascita e ricostruzione delle fila azzurre, trovando sostenitori validi che oggi si rimettono in gioco. Un'occasione di riflessione sull'importanza del ruolo delle decisioni in Europa, che a cascata si riflettono in Italia.

L'INTERVISTA AL MINISTRO [VIDEO]



A chiusura dell'incontro è intervenuto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica parlando di cambiamento e come questo possa rappresentare un'opportunità per tutti e forse ancora di più per le piccole realtà cuneesi, a partire dalle comunità energetiche.



“Ho parlato di cambiamento – spiega il ministro -, perché stiamo vivendo un momento storico importante: un piccola rivoluzione in cui il nostro Paese è impegnato, insieme ad altri, per evitare il surriscaldamento terrestre e limitare il cambiamento climatico, che ha molte conseguenze. Si tratta di conseguenze di azioni che comportano un cambiamento delle nostre imprese agricole e industriali. Azioni che devono vedere da un lato l'adattamento e la difesa degli interessi italiani a livello europeo, dall'altro le azioni che devono essere intraprese a livello regionale, ma anche la consapevolezza che è un'opportunità con il raccordo con le realtà locali.

In quanto alle comunità energetiche saranno la grande sfida di questo governo e vede una spesa complessiva di cinque miliardi e settecento milioni e in particolare due miliardi e duecento milioni di questi riguardano i Comuni al di sotto dei cinque mila abitanti, se si considera che in Piemonte ce ne sono quasi mille – conclude Pichetto Fratin - questo può rappresentare una risorsa valida contro lo spopolamento delle aree interne”.

DAMILANO: "PER UNA UE VICINA ALLE AZIENDE"

Da Paolo Damilano, imprenditore delle acque minerali e dei grandi vini prestato alla politica, candidato di Forza Italia alle elezioni europee, ha invece proposto la sua personale visione sul ruolo delle istituzioni continentali e sull’importanza di una corretta rappresentanza del nostro Paese al loro interno.

"L’80% delle leggi che vengono discusse al Parlamento italiano – ha spiegato – sono una derivazione di normative europee. Essere a Bruxelles è importante come è fondamentale capire come legiferare per attuare programmi che poi possano trovare una concreta applicazione, tarata sui problemi reali delle famiglie e delle imprese. Troppe volte abbiamo visto leggi eccessivamente burocratiche, che poi non riuscivano a essere attuate creando problemi all’economia, all’industria, agli imprenditori nel loro lavoro quotidiano".

INTERVISTA A PAOLO DAMILANO [VIDEO]

Da qui il suo proposito: "Portare la mia esperienza da imprenditore e lavorare alla creazione di un’agenzia all’Europarlamento che parli dei nostri territori. E soprattutto organizzarsi per meglio intercettare le grandi opportunità che l’Unione Europea mette a disposizione, decodificare tali opportunità e metterle a disposizione dei nostri territori, dei nostri enti locali, delle nostre aziende".