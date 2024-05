Castagnito, il candidato sindaco è Giulio Cortese: "La nostra è una politica del fare"

Giulio Cortese 51 anni, imprenditore ad Alba, socio in un’azienda che si occupa di informatica, è il candidato a sindaco di Castagnito, alla guida della lista “Vivere Castagnito”. Presenta la sua candidatura in continuità con il precedente lavoro della giunta di Carlo Porro. “Abbiamo un motto che ci unisce - Vivere Castagnito tra la gente, per la gente - perché crediamo che per amministrare un paese sia essenziale conoscerlo e viverlo nella condivisione della comunità”, ci racconta.

Cosa l’ha spinta a scendere in campo?

"Passione, energia e impegno per concludere i progetti in corso d’opera ed avviarne di nuovi. La mia esperienza in amministrazione è iniziata all’età di 22 anni, dopo una partecipazione attiva nelle varie associazioni del paese. Ho sempre ritenuto importante dedicare parte del mio tempo al bene comune".

La sua lista come si è formata?

"Tre componenti fanno parte dell’amministrazione attuale, mentre 7 sono nuovi. Il nostro gruppo è costituito da 5 donne e 5 uomini, tra cui genitori, educatori, lavoratori dipendenti, artigiani ed imprenditori, ognuno con le proprie esperienze e sensibilità. Vediamo questa varietà come una ricchezza che ci permetterà di amministrare il nostro Comune, tenendo conto di tutti e di tutto. I componenti sono: Letizia Allerino impiegata, Laura Barbero imprenditrice, Gianluca Cordero geometra, Davide Gallesio impresario edile, Gianluigi Giachino pensionato, Gabriela Jovanova operaia, Valentino Merlo educatore, Giuseppina Randazzo commessa, Giorgia Volatino enotecnico, Samuele Zuccaro progettista meccanico".

Siete una lista civica o di orientamento politico?

"Siamo una lista Civica, come afferma chiaramente lo slogan “VIVERE CASTAGNITO”. Nei piccoli comuni come il nostro, è necessaria una “politica del fare”, perché ogni giorno bisogna occuparsi dei piccoli e grandi problemi dei cittadini, gestire progetti per le nuove opere o attività. Il colore politico in questo contesto, non si sente e non si deve sentire, perché siamo una squadra coesa, con l’unico obiettivo di lavorare bene per il nostro Comune".

Che cosa sente di dare al proprio paese?

"In questi anni di amministrazione, grazie al Sindaco attuale e a quelli precedenti, ho imparato molto; quindi, intendo mettere a disposizione del nuovo gruppo e dei nostri cittadini la mia esperienza e parte del mio tempo. Lavoreremo insieme per valorizzare e far crescere il nostro Comune guardando al futuro, senza dimenticare le nostre tradizioni".

Avete già un programma di massima?

"Da gennaio lavoriamo al nostro programma, definendo alcuni argomenti che per noi sono i pilastri su cui si deve reggere un comune: comunità, ambiente, cultura e territorio, oltre a un importante programma di opere pubbliche necessarie per utilizzare al meglio gli spazi del nostro Paese. Intendiamo realizzarlo basandoci su due parole chiave: coinvolgimento e connessione. Desideriamo coinvolgere cittadini, associazioni, scuole e attività produttive nelle decisioni importanti, dobbiamo connettere il più possibile i punti del programma, per creare un vero percorso di cittadinanza attiva".