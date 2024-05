Sarah Disabato a Cuneo per presentare i candidati M5S della Granda [FOTO]

“Sarah Disabato è la vera rivelazione di questa campagna elettorale. Ha personalità ed è molto competente”. Così il consigliere regionale uscente albese Ivano Martinetti ha presentato la candidata alla presidenza regionale per il Movimento 5 Stelle, oggi in visita a Cuneo.

A Casa Delfino erano presenti anche i candidati della Granda alla carica di consigliere regionale Silvia Cina (nel listino del presidente), Manuela Borrello e Francesco Franco.

“Sono tante le questioni in sospeso che vogliamo portare avanti – ha aggiunto Martinetti -. La parola chiave della nostra campagna elettorale è 'tutela dei diritti'. Siamo sempre in giro in mezzo alla gente e percepiamo la voglia di cambiamento. Il presidente Cirio ha il 4% di presenze in aula, da cinque anni fa campagna elettorale”.

Poi la parola è andata alla candidata presidente Sarah Disabato: “Il nostro è un progetto chiaro sulla tutela dei diritti. Anche noi siamo stati sul territorio, ma abbiamo conciliato questa necessità con il lavoro istituzionale. Abbiamo portato a casa delle leggi, come quella del collega Martinetti sul sostegno alla coltura della canapa e alle relative filiere produttive, poi il rilancio della filiera del wedding e ancora quella sul tatuaggio medicale per operati al seno”.

Sulla squadra: “Volti nuovi e persone con già esperienze politiche alle spalle, uomini e donne per bene, provenienti da differenti percorsi umani e professionali, accomunati dalla volontà di contribuire alla buona amministrazione della Granda e del Piemonte. Una lista capitanata dal collega Ivano Martinetti, che nei 5 anni passati ha lavorato in modo incessante sul cuneese. Anche per la prossima legislatura sarà fondamentale garantire una rappresentanza competente di questo territorio in Regione, gli anni a venire saranno cruciali per disegnare i nuovi assetti. Penso, ad esempio, al nuovo ospedale di Cuneo, punto di riferimento dell'intera provincia e al nuovo ospedale di Pianura. Sul tavolo sono presenti inoltre dossier rilevanti come Tenda, Asti Cuneo e ripristino delle ferrovie sospese. Eleggere in Consiglio regionale i candidati del Movimento 5 Stelle di Cuneo significa garantire all'intero territorio una voce libera e indipendente, così come avvenuto in questi anni”.

Sul tema Sanità Disabato ha ancora aggiunto: “Non c'è stata, da parte della Giunta Cirio, una programmazione sanitaria. Assistiamo al perpetrarsi di privatizzazioni e chiusure di servizi. Io penso alle persone anziane sole che devono prenotare una visita al Cup e non sanno da che parte iniziare. Parliamo di una odissea che li porta ad aspettare anche un anno e mezzo, per poi magari vedersi prenotare una visita lontano da casa. Dobbiamo guardare alle persone più deboli e in difficoltà. ”

“Abbiamo la questione dei nuovi ospedali di Cuneo e di Savigliano da monitorare costantemente. L'ospedale di Cuneo, in particolare, è un hub provinciale; vigileremo affinchè venga fatto il più presto possibile”, le fa eco Martinetti.

Da Sarah Disabato poi ancora una stoccata allo sfidante Cirio: “In questi cinque anni ha avuto isorse come non mai, grazie ai fondi Pnrr. Eppure, nonostante ciò, non è stato in grado di risolvere le problematiche dei piemontesi. La ritengo una perdita di occasione incredibile. Ma non solo. Oggi Cirio solleva il problema delle ferrovie sospese. Se ne accorge adesso? Dopo cinque anni da presidente della Regione e come ex assessore della Giunta Cota?”

Da Silvia Cina l'invito a leggere il programma: “Sarah Disabato entra nel dettaglio delle piccole cose che riguardano la vita delle persone. C'è l'attenzione verso gli animali, verso un'alimentazione sana nelle scuole. Da nonna di quattro nipoti vorrei che il mondo fosse questo. Sono dettagli che negli altri programmi non trovate”.

Sul tema animali Disabato aggiunge: “I Cras, centri recuperi animali selvatici, sono tornati a ricevere finanziamenti grazie ad una battaglia del Movimento 5 Stelle, e anche i Santuari degli animali riceveranno un contributo”.

Francesco Franco, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato - RFI, segretario cuneese sindacato ORSA e consigliere del dopolavoro ferroviario di Cuneo : “Personalmente ho lavorato molto per riattivare le ferrovie sospese, come la Cuneo-Mondovi, Cuneo-Saluzzo-Savigliano.

Manuela Borrello, OSS presso l'ospedale di Saluzzo: “Lavoro in ospedale da 10 anni. Vivo quotidianamente i problemi della Sanità. Ho molto a cuore l'informazione sulla nutrizione in ospedale. Non sono per le tifoserie, ma per la meritocrazia. Quelle del Movimento 5 Stelle non sono promesse. Leggere il programma è emozionante e commovente perché pieno di attenzioni alla gente”.

Non erano presenti all'incontro i candidati consiglieri regionali Claudia Giorgis e Diego Perona.