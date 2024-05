Verso il voto dei prossimi 8 e 9 giugno: "Ghisolfi con Cirio sarà degno ambasciatore della Granda in Consiglio regionale"

Un Ambasciatore e un Presidente emerito di Fondazione di origine bancaria: due contesti personali e istituzionali che il Professor Beppe Ghisolfi conosce direttamente da alcuni decenni nei ruoli che ha svolto come giornalista e come presidente di banca di territorio.

Due pilastri che si traducono, rispettivamente, in numerose iniziative di promozione internazionale e di solidarietà sociale e sviluppo locale e che - nel contesto delle nuove e più forti competenze in capo all'ente Regione - potranno dare luogo e avvio a tutta una serie di progetti a sostegno dei settori economico-infrastrutturali, formativi, culturali e socio-assistenziali del territorio piemontese e cuneese.

Progettualità che avranno il proprio valore aggiunto nella preferenza che i cittadini elettori votanti, nelle giornate dei prossimi 8 e 9 giugno, accorderanno a chi da alcuni decenni esprime una "voce Granda" di esperienza e competenza.

In tale direzione, l'Ambasciatore dello Stato centro americano del Belize, Nunzio Alfredo (Pupi) D'Angieri, in un proprio video messaggio, ha ribadito la propria orgogliosa "torinesità" evidenziando che la candidatura di Ghisolfi al ruolo di Consigliere regionale del Piemonte si tradurrà anzitutto in un valore aggiunto per l'intera comunità subalpina: "Con Beppe in Regione, avremo un Piemonte più forte e più autorevole. Votatelo".

L'Ambasciatore D'Angieri da anni condivide una pluralità di iniziative solidali con il Professor Ghisolfi a favore delle categorie più vulnerabili della società piemontese. Più di recente, D'Angieri è stato ospite con Ghisolfi a una più recente puntata dell'Aria che Tira, in onda quotidianamente sulla 7, evidenziando l'importanza della semplificazione del contesto amministrativo, normativo e operativo necessario a promuovere l'arrivo di nuovi e maggiori investimenti a elevato impatto e ricaduta produttiva, occupazionale e sociale come principale rimedio al contrasto della povertà involontaria.

In un altro video messaggio, il Professor Gianni Rabbia, presidente emerito della Fondazione di origine bancaria della cassa di risparmio di Saluzzo, ha ricordato il pluridecennale impegno "di Beppe a favore del territorio provinciale come giornalista e come banchiere in grado di coniugare radicamento locale e proiezione più vasta. Ghisolfi, con Alberto Cirio Presidente, sarà un degno rappresentante della Granda nel nuovo Consiglio regionale che scaturirà dal voto dei prossimi 8 e 9 giugno. Forza Beppe!".

Il Professor Ghisolfi ha dedicato al contesto e al settore delle fondazioni di origine bancaria un bellissimo manuale edito nel 2020 e nel quale egli spiega il ruolo sussidiario, integrativo e complementare degli enti sorti dallo scorporo delle storiche casse di risparmio ai sensi della legge Amato del 1990 che ha scisso l'attività creditizia commerciale da quella filantropica, assegnando alla stessa quote azionarie delle società per azioni Spa bancarie e quindi la possibilità di dedicare al territorio di storico insediamento una parte importante degli utili e della redditività per obiettivi pubblici sociali altrimenti messi in discussione dai tagli degli anni passati alla spesa del bilancio dello Stato.