Dal 3 giugno l’attività di accettazione della radiologia tradizionale, ecografia, tac, densitometria e medicina nucleare, attualmente erogata presso la segreteria del primo piano blocco B, viene trasferita al blocco E con accesso dall'ingresso da via Bassignano.

Tale trasferimento è parte dell'ottimizzazione dei servizi logistici per il paziente.



Per le modalità di prenotazione non cambia nulla.