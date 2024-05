All'ospedale S. Croce i membri dell'associazione PaliNUro, a sostegno dei pazienti con carcinoma uroteliale

Dal 5 giugno tutti i primi mercoledì del mese, i pazienti affetti da carcinoma uroteliale (tumore di vescica e dell’alta via escretrice) avranno la possibilità di confrontarsi con l’associazione PaLiNUro (Pazienti Liberi dalle Neoplasie Uroteliali). La preziosa collaborazione tra il reparto di Urologia e l’associazione PaliNUro, approvata dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, consentirà ai pazienti di non sentirsi soli e di avere adeguato supporto.



L’associazione PaLiNUro offre servizio di sostegno con possibilità, in sede, di ascolto, conforto e confronto. Fornisce, inoltre, informazioni sui diritti dell’ammalato, sulla sua tutela e sui servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale.



I nove punti cardine che danno un senso all’attività dell’associazione PaliNUro, come affermano il Presidente e i Volontari, sono: ascoltare, confortare, informare, condividere e confrontarsi sui problemi comuni, essere un punto riferimento, difendere i diritti degli ammalati, aiutare a migliorare la qualità della vita, essere la voce dell’ammalato presso chi “decide”, coinvolgere attivamente il paziente nel suo percorso di cura.



Per maggiori informazioni visita il sito: www.associazionepalinuro.com