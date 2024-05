Tutto pronto per la 15^edizione del Monviso Vertical Race

Sole a manetta e la parete est del Monviso imbiancata come non mai ad attendere i protagonisti della 15° edizione del Monviso Vertical Race, il più storico dei Vertical Kilometer, per usare il nome coniato dalla ex FSA a inizio secolo.

Canonici 1000 metri di dislivello distribuiti in poco meno di 4 km presidiati dai migliori crono maschili e femminili che rispondono ai nomi di Marco Moletto (2014 – 36’56”) e Camilla Magliano (2017 – 43’36”).

3° prova del Circuito Vertical Sunsets quest’anno sostenuto, oltre la tradizionale Uisp pinerolese, da Crazy.

Possibili le iscrizioni in loco, a Crissolo, entro le ore 9 di domenica con partenza a cronometro fissata per le ore 9,30 dal piazzale antistante la partenza della seggiovia, purtroppo chiusa per guasto tecnico.