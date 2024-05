A “caccia” di gruccioni lungo il Sentiero sul Maira

Sabato 8 giugno il Parco del Monviso organizza a Racconigi un laboratorio di fotografia naturalistica sul campo per cogliere qualche scatto dell’uccello più colorato d’Europa, il gruccione.



L’attività è gratuita e si svolge dalle ore 17 alle ore 19, in collaborazione con il Circolo Fotografico Racconigese: prevede una facile passeggiata con sviluppo minimo e senza dislivello positivo lungo il Sentiero sul Maira. Il ritrovo è fissato all’imbocco del sentiero stesso, nei pressi del ponte al termine di via Regina Margherita.

Sono disponibili 20 posti ed è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu; per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it.



Il laboratorio si svolge al di fuori delle aree naturali protette gestite dal Parco del Monviso ma a poca distanza dalla Zona Speciale di Conservazione “Parco di Racconigi e boschi lungo il torrente Maira”, che comprende un relitto della foresta planiziale padana e un residuo bosco ripariale di latifoglie. Nei dintorni si trova inoltre il Centro Cicogne e Anatidi, che con le sue zone umide favorisce la sosta e il riparo dei volatili stanziali e migratori.



I gruccioni sono tra gli uccelli più colorati esistenti, tanto da essere paragonati a variopinti pappagalli: si nutrono di insetti volanti, soprattutto calabroni, farfalle, vespe e api, e per questo motivo rivestono un importante ruolo ecologico come agenti limitatori: troppi insetti risulterebbero dannosi anche per l’uomo e per le sue attività. Alle nostre latitudini si osservano da maggio a settembre, quando ripartono dopo la riproduzione. Nidificano in gallerie di lunghezza anche superiore al metro, che sono soliti scavare nelle rive sabbiose dei fiumi dove l’erosione ha reso verticali le sponde, perché lì sono al sicuro da predatori quali volpe, ratti e serpenti.



Il Sentiero sul Maira è un percorso che arriva a Racconigi dal punto di partenza di Villar San Costanzo, nella bassa Valle Maira. Si tratta di 52 chilometri di sentiero quasi interamente su sterrato che affianca il torrente di cui porta il nome attraversando 9 Comuni. Nei pressi di Racconigi il Maira compie delle ampie anse e la vegetazione ripariale lascia spazio a una bella vista panoramica.

Per saperne di più è possibile visitare il sito www.sentierosulmaira.it.