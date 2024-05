Dopo sette anni, riaperta anche ai camion la tangenziale di Fossano

Oggi, dopo 7 anni e oltre 50 milioni di investimenti Anas, la tangenziale di Fossano è stata riaperta anche ai mezzi pesanti. Per ora i camion potranno muoversi tra l’ingresso a Boschetti e l’uscita di via Villafalletto perché deve ancora essere concluso il varo del viadotto Centallo.

“Abbiamo mantenuto anche questa promessa: da oggi la Tangenziale di Fossano torna ad essere aperta al traffico veicolare pesante. Un traguardo importante per il nostro territorio”. Lo afferma il senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, commentando la riapertura al traffico pesante, a 7 anni dal crollo del viadotto all’uscita di Marene, della tangenziale di Fossano.

“Ringrazio il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per aver impresso un’accelerazione ai lavori, Anas per l’impegno assunto e mantenuto e tutte le maestranze che hanno lavorato senza sosta anche in questi ultimi tempi con condizioni meteorologiche a tratti molto difficili”.

Era il 18 aprile 2017 quando crollava il viadotto all’altezza dell’uscita di Marene. Nessuno fortunatamente si fece male. Dopo il crollo, Anas ha deciso di verificare lo stato di 5 viadotti su 2 chilometri di strada.

“Fondamentale questa apertura per veicolare il traffico pesante al di fuori della città. Intanto i lavori proseguono per completare l’opera di ripristino. Ora continuiamo a monitorare che i lavori continuino al fine di avere un’apertura completa nei prossimi mesi. Avanti così!”, conclude il senatore.