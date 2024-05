Volley maschile A3: Savigliano avanti con Andrea Galaverna

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare la conferma di Andrea Galaverna, che anche nella stagione 2024/25 della Serie A3 Credem Banca presidierà posto 4 della prima squadra griffata Monge-Gerbaudo.

Classe 1994, “Gala-show” come è stato ormai ribattezzato al PalaSanGiorgio inizierà la sua quinta stagione al Monge-Gerbaudo Savigliano, a cui è approdato nel 2020/21.

Giocatore di grande esperienza, con all’attivo diverse annate in Serie A tra Corigliano, Milano (in A1) e Cuneo, Andrea è stato negli ultimi anni una garanzia per l’attacco biancoblù, con un repertorio di colpi quasi senza eguali in categoria. Nell’ultima annata si è confermato su alti livelli, con il servizio ancora una volta come arma in più, tanto da aver realizzato 37 ace nella passata stagione.Voglia di migliorarsi ed entusiasmo.

Queste sono le sue parole d’ordine: “Vogliamo continuare il percorso intrapreso negli ultimi due anni, con la novità del nuovo coach. Il primo impatto con Bulleri è stato molto positivo, perché ha già dimostrato di essere un tecnico molto disponibile e pronto ad ascoltare i giocatori. In più ormai questo è un gruppo di amici, più che di compagni di squadra, quindi è tutto più semplice per noi. La concorrenza? I roster sono forti, molte realtà si sono attrezzate con giocatori di categoria superiore, quindi come lo scorso anno mi aspetto un campionato impegnativo, senza “compagini materasso”. Servirà un’attenzione altissima e sicuramente ogni weekend occorrerà essere al massimo per riuscire a fare punti”.

Tutto il Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, augura a “Gala” un’altra stagione ricca di soddisfazioni a tinte biancoblù.