Le migliori prevendite di criptovalute di giugno 2024: ecco le 7 più interessanti

Le prevendite di criptovalute rappresentano un'opportunità unica per gli investitori di ottenere un'esposizione anticipata a nuove criptovalute a prezzi stracciati. Sebbene possa essere una tipologia di investimento rischiosa, trovare la giusta criptovaluta può portare rendimenti importanti. Quelle in basso sono alcune delle migliori prevendite di criptovalute con potenziale di successo.

6+1 migliori prevendite di criptovalute: una rapida panoramica

Ecco una breve panoramica delle migliori prevendite di criptovalute a cui partecipare in questo momento.

Dogeverse (DOGEVERSE) – La migliore prevendita di criptovalute in assoluto, ha raccolto oltre $ 15 milioni in poche settimane Sealana (SEAL) – Meme coin su Solana a tema foca WienerAI (WAI) – Meme coin basata sull'intelligenza artificiale con bot di trading PlayDoge (PLAY) – Nuova meme coin ispirata a Doge con P2E Mega Dice (DICE) – Token GameFi che offre vantaggi e premi esclusivi ai possessori 99Bitcoins (99BTC) – Piattaforma Learn to Earn che premia chi impara le criptovalute eTukTuk (TUK) – Progetto ecologico che mira a ridefinire il futuro dei trasporti

La recensione alle migliori prevendite di criptovalute

Di seguito sono riportate le nostre recensioni approfondite delle migliori criptovalute in prevendita in cui investire in questo momento:

Dogeverse (DOGEVERSE): migliore prevendita di criptovalute in assoluto, raccolti oltre $ 15 milioni in poche settimane

Dogeverse è orgoglioso di essere la prima criptovaluta “chain-hopping” nel panorama delle meme coin. A differenza di altri token meme, l'interessante mascotte di Dogeverse offre un approccio multi-chain.

Sebbene sia stata sviluppata per la prima volta su Ethereum, questa criptovaluta multichain è stata in grado di approdare su Solana, Polygon, Base, catena BNB e Base con l'aiuto di Wormhole e Portal Bridge. Questo aspetto del progetto offre il vantaggio dell'interoperabilità, un attributo considerato raro nella nicchia delle meme coin.

Inoltre, Dogeverse si rivolge a un pubblico più ampio. I titolari possono gestire i propri token attraverso tutte queste chain e mantenere comunque il pieno controllo.

Inoltre, come altre importanti prevendite di criptovalute in circolazione, Dogeverse offre anche fantastici premi APY attraverso il suo meccanismo di staking, consentendo ai primi investitori di guadagnare passivamente beneficiando anche dei futuri guadagni di mercato.

Il principale analista Jacob Bury afferma che Dogeverse sfrutterà il suo fascino multi-chain, la mascotte unica e il tempismo di lancio perfetto per sperimentare una ripresa quando sarà attivo sugli exchange.

Al momento in cui scrivo, la prevendita di Dogeverse si sta avvicinando alla conclusione dopo aver raccolto più di 15 milioni di dollari. La prevendita terminerà il 3 giugno e il rilascio dei token avverrà il 5 giugno.

Vai alla prevendita di Dogeverse

Sealana (SEAL): meme coin su Solana a tema foca

Sealana è un'altra criptovaluta in prevendita che è stata pensata per rivoluzionare il mondo delle meme coin. Anche se la sua utilità deve ancora essere conosciuta, Sealana ha già conquistato il cuore di molti investitori con la sua emozionante mascotte a tema foca.

Costruito su Solana, una blockchain rinomata per la sua velocità e il basso costo, Sealana si rivolge agli investitori degenerati che cercano la prossima grande novità nel settore delle meme coin. Presentando un personaggio di foca paffuto che è ossessionato dalla ricerca di potenziali opportunità di mercato su Solana, la mascotte di Sealana si caratterizza da un misto di umorismo e cultura.

Oltre al suo fantastico tema, Sealana ha anche migliorato la sua attrattiva sul mercato adottando un approccio di prevendita semplificato. Sebbene sia possibile acquistare SEAL utilizzando il widget di prevendita fornito sul suo sito Web, gli investitori possono anche inviare SOL direttamente a un indirizzo designato fornito dal progetto.

Questo approccio “send-to-wallet” aggira tutte le complessità legate alle prevendite tradizionali, offrendo agli investitori un maggiore controllo sulle loro transazioni. Bisogna però sottolineare che questo modello supporta solo SOL. Pertanto, coloro che desiderano acquistare SEAL con carte bancarie, USDT, USDC, BNB ed ETH possono utilizzare la funzionalità widget.

Con il suo ingresso strategico nel settore delle meme coin, famoso canale YouTube con oltre 730 iscritti, 99Bitcoins ha ipotizzato che Sealana potrebbe registrare una crescita di valore rapida non appena sarà listato sugli exchange.

Nel frattempo, per ogni SOL inviato al wallet fornito, gli investitori riceveranno 7440 SEAL che verranno consegnati dopo la prevendita. Per coloro che desiderano utilizzare il widget, 1 SEAL è disponibile a partire da $ 0,022.

Vai alla prevendita di Sealana

WienerAI (WAI): meme coin basata sull'intelligenza artificiale con bot di trading

Dando il via alla sua prevendita con il botto, WienerAI è emersa come una delle meme coin più interessanti che potrebbe portare enormi guadagni a coloro che ci investono il prima possibile. Questo progetto ha già raccolto quasi 3 milioni di dollari, grazie al suo bizzarro tema DOGE e ai fondamenti basati sull'intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda la sua novità, WienerAI rispecchia la storia di un architetto che sta lavorando per inventare la più grande intelligenza artificiale del pianeta nell'anno 2132. Mentre metteva a punto la sua magia, si è verificato un incidente quando un mucchio di salsicce si è mescolato nello stesso vasca in cui viene preparata l'AI.

È interessante notare che il risultato ha dato vita a un'intelligenza artificiale canina ancora più potente di quella prevista dall'architetto. Oltre a descrivere l’obiettivo principale del progetto, questa novità predice anche un futuro in cui l’intelligenza artificiale non sarà solo uno strumento ma anche un compagno.

In linea con la sua visione, WienerAI sta lanciando quello che descrive come il bot più potente del mondo che fungerà da strumento per gli investitori per godere di un trading migliore. Sfruttando le sue capacità di intelligenza artificiale, il bot di trading fornirà informazioni accurate che possono aiutare i trader a individuare opportunità ad alto potenziale nel mercato.

Secondo il white paper di WienerAI, il bot di trading basato sull'intelligenza artificiale sarà offerto gratuitamente. Tuttavia, coloro che parteciperanno alla prevendita saranno i primi a esplorarne tutte le funzionalità.

Attualmente disponibile a partire da $ 0,00071, WienerAI si distingue come una delle criptovalute più economiche con un futuro raggiante. Mentre acquisti i token attraverso la prevendita in corso, puoi anche metterli in staking per aumentare ulteriormente i tuoi rendimenti.

Vai alla prevendita di WienerAI

PlayDoge (PLAY): nuova meme coin ispirata a Doge con P2E

Con un mercato globale dei videogiochi che dovrebbe raggiungere i 665 miliardi di dollari entro il 2033, PlayDoge è emersa come un'eccellente opportunità di investimento per coloro che cercano di consolidare il proprio futuro finanziario con le criptovalute in prevendita.

Costruito sulla Binance Smart Chain, PlayDoge sfrutta le capacità di due delle nicchie più popolari nel mondo delle criptovalute: meme e P2E. In sostanza, PlayDoge si descrive come un primo gioco mobile che incorpora l'iconico animale domestico virtuale Tamagotchi nel settore dei giochi crypto.

Traendo ispirazione da FLOKI e da altre criptovalute P2E che si sono comportate brillantemente negli ultimi mesi, Playdoge ha iniziato a dimostrare che è molto di più di una semplice meme coin.

Ad aumentare l’attrattiva degli investimenti è il suo modello di staking. Non meno del 6% dell'offerta totale del token è stato destinato a incentivare i primi investitori ad accedere alle ricompense di staking. Inoltre, il progetto ha una tabella di marcia ben dettagliata che spiega chiaramente i suoi piani futuri, contribuendo così alla sua credibilità sul mercato.

PlayDoge ha avviato la prevendita solo pochi giorni fa e ha iniziato a raccogliere finanziamenti significativi da parte degli investitori fiduciosi nel suo potenziale. Secondo il suo white paper, la prevendita avrà una struttura in 40 fasi per offrire agli investitori possibilità più che sufficienti di far parte del suo futuro.

Pur condividendo un'estetica simile a Dogecoin, PlayDoge è stato pensato per sovraperformare il re delle meme coin grazie alla sua utilità P2E. Considerando la sua presenza su Binance Smart Chain, non sarà sorprendente vedere PLAY essere listato su Binance al termine della sua prevendita.

Vai alla prevendita di PlayDoge

Mega Dice (DICE): token GameFi che offre vantaggi e premi esclusivi ai possessori

Mega Dice ha preso d'assalto il mondo delle criptovalute dopo aver iniziato la prevendita del suo token DICE. Nonostante sia un nuovo lancio, questo token ha già dimostrato il suo potenziale come generatore di ricchezza per coloro che credono nel futuro dei casinò online.

Invece di abbracciare il consueto modello di staking che incoraggia la detenzione a lungo termine, Mega Dice ha preso una strada diversa adottando un sistema che premia i primi giocatori in base alle prestazioni del casinò. Pertanto, man mano che il casinò continua a crescere, i possessori di token guadagnano ricompense giornaliere.

Un'altra utilità di questo token è che può essere utilizzato dagli appassionati di casinò e scommesse sportive per scommettere sulle loro opzioni di gioco preferite e vincere somme che cambiano la vita. Inoltre, detenere $DICE sblocca una serie di vantaggi e ricompense ulteriori tramite airdrop, rakeback, commissioni di referral e molto altro.

Secondo il suo white paper, il programma airdrop si svolgerà in quattro fasi: fondazione, early bird, stagione 1 e stagione 2. Durante la fase di fondazione, Mega Dice distribuirà due milioni di token a coloro che scommettono sui giochi da casinò e sui mercati delle scommesse sportive con DADO.

La fase “early bird” vedrà la distribuzione di 5 milioni di token a chi scommette sui giochi con DICE o altre valute.

Anche se la performance futura di DICE dipenderà in gran parte dalle condizioni macroeconomiche del mercato delle criptovalute, il famoso YouTuber TodayTrader ritiene che l'enfasi del token sui premi e sul coinvolgimento della community spingerà più utenti verso il suo ecosistema.

La prevendita DICE adotta una struttura a più fasi per offrire alle persone interessate opportunità più che sufficienti per acquistare il token. Al momento della stesura di questo articolo, DICE ha raccolto oltre 1,2 milioni di dollari. Attualmente al prezzo di $ 0,075, gli investitori possono acquistare DICE utilizzando le principali criptovalute come SOL, BNB ed ETH e avere la possibilità di guadagnare il bonus prevendita del 10%.

Vai alla prevendita di Mega Dice

99Bitcoins (99BTC): piattaforma Learn to Earn che premia chi impara le criptovalute

99Bitcoins è rinomato per i suoi sforzi volti a rendere il settore delle criptovalute e della blockchain più comprensibile, anche ai neofiti. Con un canale YouTube che vanta oltre 700.000 iscritti, questa piattaforma è stata in grado di costruire una community di persone entusiaste delle criptovalute.

Dopo essersi affermata come una delle più grandi piattaforme di formazione sul mercato, 99Bitcoins sta ora abbracciando un modello L2E, alimentato dal suo token 99BTC.

Con questa nuova iniziativa, 99Bitcoins sta cambiando le narrazioni esistenti nel settore dell'educazione crypto, consentendo ai partecipanti di guadagnare token gratuiti mentre apprendono i rudimenti delle criptovalute e della blockchain. In sostanza, 99Bitcoins premia ogni utente per ogni passo nel suo percorso di educazione alle crypto.

Sebbene iniziare come token basato su Ethereum massimizzi la sua portata, il suo collegamento alla catena BRC-20 apporta ulteriori vantaggi all'ecosistema. In cambio, 99Bitcoin beneficerà anche delle capacità dei protocolli Ordinals per aumentare la propria sicurezza e godere di ulteriore rarità.

Commentando il suo potenziale, Crypto Gains descrive 99Bitcoins come un token che può portare vantaggi sia a breve che a lungo termine agli investitori.

Con la prevendita attualmente attiva, gli investitori hanno la possibilità di diventare parte integrante di 99Bitcoins prima che raggiunga il successo di mercato. Oltre a offrire ai titolari accesso esclusivo a corsi e segnali di trading avanzati, 99Bitcoins offre anche ricompense di staking per scoraggiare le svendite immediate.

Vai alla prevendita di 99Bitcoins

eTukTuk (TUK): progetto ecologico che mira a ridefinire il futuro dei trasporti

eTukTuk sta ponendo le basi per un progetto ecologico e basato sull’intelligenza artificiale che rivoluzionerà il sistema di trasporto nei paesi in via di sviluppo e nel mondo in generale.

Focalizzandosi sulla fornitura di soluzioni per veicoli elettrici avanzate e convenienti, eTukTuk è diventato una forza trainante per un cambiamento positivo. Una parte fondamentale di questo progetto sono i veicoli elettrici TukTuk a emissioni zero che, secondo il suo whitepaper, saranno accessibili a tutti, indipendentemente dal livello di reddito.

Oltre a ciò, eTukTuk fornisce stazioni di ricarica ad energia solare nelle regioni urbane e suburbane per ottenere prestazioni ottimizzate. Al centro di eTukTuk c'è il suo token nativo, $TUK, che alimenterà le innovazioni eco-compatibili e basate sull'intelligenza artificiale della piattaforma.

Recentemente, eTukTuk ha lanciato il suo gioco Play-to-Earn, Crazy Tuk Tuk Taxi su App Store e Play Store. Il gioco ricco di azione offre la possibilità di mettersi nei panni di veri conducenti completando semplici missioni di guida e parcheggio. Abbracciando un modello P2E, questo gioco premia gli utenti ogni volta che completano ogni attività.

Per unirti al movimento eTukTuk, partecipa alla prevendita. I titolari possono anche mettere in staking i propri token per guadagnare premi passivi. Secondo il whitepaper di eTukTuk, i premi saranno distribuiti nel corso di tre anni.

Vai alla prevendita di eTukTuk

Conclusioni

In questo articolo, abbiamo introdotto sette criptovalute in prevendita che hanno il potenziale per creare enormi rendimenti nei prossimi mesi: Dogeverse, Sealana, WienerAI, Mega Dice, 99Bitcoins, 5th Scape ed eTukTuk.

La nostra prima scelta è Dogeverse, una meme coin multi-chain con una fantastica mascotte. Sebbene sia ancora nella fase iniziale, Dogeverse ha dimostrato il suo potenziale per diventare la prossima grande innovazione nel settore delle criptovalute.

Tuttavia, con solo pochi giorni rimanenti prima della conclusione della prevendita, gli investitori devono agire rapidamente per acquisire DOGEVERSE a un prezzo scontato di $ 0,00031.