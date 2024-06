"Sui sentieri della cooperazione", un trek cooperativo tra Banca Alpi Marittime e la Cantina Produttori in Clavesana

Domenica 9 giugno la Compagnia e Rete del Buon Cammino, in collaborazione con la Banca Alpi Marittime e la Cantina Produttori in Clavesana, organizza una passeggiata che permetterà di far scoprire il magnifico territorio che farà da cornice alla giornata. La cooperazione sarà il tema centrale della giornata che molto ha contribuito allo sviluppo dello stesso evento.

“Il progetto nasce – racconta Ermanno Bressy, Consigliere della Compagnia del Buon Cammino - nello spirito di promuovere un’attività turistica consapevole, ambientale e culturale che i sentieri della provincia di Cuneo hanno da offrire in abbondanza facendo scoprire scorci e realtà sempre nuove e interessanti”.

La giornata avrà inizio alle ore 10 con ritrovo a Carrù presso il Castello, sede della Banca Alpi Marittime, da cui partirà un facile itinerario che in circa 6,5km tra boschi, colline e le anse disegnate dal fiume Tanaro porterà i partecipanti a Clavesana.

Il punto di arrivo dell’escursione sarà la Cantina Produttori in Clavesana dove si svolgerà il pranzo che potrà essere al sacco, a cura di ciascun partecipante, oppure si potrà prenotare al momento dell’iscrizione una lunch box con due antipasti, primo e dolce al prezzo di 10€.

“Non c’è miglior modo per raccontare la cooperazione – dice il presidente della Cantina Giovanni Bracco – che avere la possibilità di ammirare, a passo lento, il territorio nei quali questa ha agito e per il quali si spende da sempre per sostenerlo e farlo crescere”.

Al termine del pranzo si avrà la possibilità di fare una vista guidata ai locali della Cantina per conoscere la storia della cooperativa e le fasi di produzione del vino.

Sono previsti omaggi ai partecipanti | info e prenotazioni 3387908771

GLI ORGANIZZATORI

COMPAGNIA E RETE DEL BUON CAMMINO

Nasce nel 1996, dall’idea di tre amici, appassionati di sport, cultura e gastronomia, ma soprattutto di montagna. Con il tempo, la Compagnia è cresciuta di numero e continua ad accettare con entusiasmo l’adesione di chi ama divertirsi, fare sport all’aria aperta, godersi il sole, il paesaggio, l’acqua, la neve, la natura e la buona cucina … Il tutto condito da grande convivialità, spirito di solidarietà e dal piacere di condividere gusti e passioni simili con vecchi e nuovi amici. La Rete del Buon Cammino mantiene inalterato lo spirito della Compagnia e si rivolge principalmente a Comuni, Enti, Associazioni e Imprenditori, intenzionati a valorizzare il proprio territorio dal punto di vista turistico, grazie alla tutela ambientale, all’identità del paesaggio e al patrimonio socio-culturale. Il turismo promosso dalla Rete, il cui capofila è il Comune di Cuneo, si pone come obiettivo un tipo di attività turistica consapevole, ambientale e culturale, che si svolge attraverso l’escursionismo nelle zone e nei territori dei Comuni aderenti al progetto.

BANCA ALPI MARITTIME

Banca Alpi Marittime, Credito Cooperativo Carrù, ha sede nel castello medioevale di Carrù ed è stata fondata nel giugno del 1899. La Bam opera su un territorio vasto attraverso 23 filiali, di cui due sedi distaccate di Torino e Loano, coprendo così 165 Comuni di “competenza” suddivisi tra Piemonte e Liguria: 126 provincia di Cuneo, 22 in provincia di Torino e 17 in provincia di Savona. La Banca ha raggiunto quota 18.500 soci e oltre 40.000 mila clienti e continuerà a crescere e svilupparsi al massimo mantenendo i propri valori cooperativi e l’attenzione e la vicinanza al proprio territorio.

PRODUTTORI IN CLAVESANA

I Produttori in Clavesana sono una cooperativa, ma soprattutto una comunità con ideali e valori condivisi: 200 soci che coltivano 320 ettari di vigne in collina, tra i 280 e i 500 metri sul livello del mare.