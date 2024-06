Benvenuto “giugno con la falce in pugno”, il mese del Solstizio e della Notte di San Giovanni

Il 24 giugno è una scadenza importante anche per il raccolto dei cereali visto che “A San Giovanni ogni spiga è grano”. Dunque il contadino può stare sereno: il raccolto è imminente e presto ci saranno grano e frutti in abbondanza. Non è certo il momento di fare economia, come sottolinea il detto “giugno allarga il pugno”. Insomma: è ora di festeggiare, di finire ciò che c’è in dispensa, di celebrare la vita che, come il sole, sta per raggiungere l’apice, prima di tornare al lavoro “con la falce in pugno”.

Per quanto riguarda l’uva, l’appuntamento per pronosticare la vendemmia è, invece, quello di San Barnaba, secondo il detto: “Per San Barnabà - uva viene e il fiore va”. La sua festa cade l’11 giugno, in un periodo importante sia per la fioritura e l’allegagione di piante come la vite, sia per la raccolta di frutta come le ciliegie e le albicocche. Per questo la tradizione agricola associa a questa giornata proverbi come: “Da San Barnaba alla segale si taglia il piede”, o: “Se piove per San Barnaba l’uva bianca se ne va; se piove mattina e sera se ne va la bianca e la nera”. Per questo San Barnaba è considerato protettore dei vigneti: in questo periodo dell’estate si possono facilmente verificare dei forti temporali. Pregare San Barnaba, perché tenga lontane le grandinate forse non riuscirà a scongiurarle del tutto, ma di sicuro non farà male.