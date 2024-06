Lpm Bam Mondovì - Ufficiale: in casa Puma arriva la talentuosa schiacciatrice Teresa Bosso

Il talento e il sogno "azzurro" di Teresa Bosso arrivano in casa Lpm Bam Mondovì. La società della presidente Alessandra Fissolo ha ufficializzato l'ingaggio della schiacciatrice diciannovenne, che lo scorso anno ha indossato la maglia della Futura Giovani Busto Arsizio. Parliamo di un’attaccante dal grande talento, tanto da poter ambire legittimamente a una maglia della Nazionale italiana Under-20. La Bosso, originaria di Benne di Corio, è stata convocata dal Ct Gaetano Gagliardi per il collegiale delle "Azzurrine" di luglio, in vista degli Europei in Bulgaria e Irlanda.

Da questo raduno allargato, coach Gagliardi selezionerà le ragazze che difenderanno i colori dell'Italia negli Europei di agosto e chissà che non possa esserci spazio anche per la neo pumina. Teresa Bosso dispone di un’ottima elevazione e anche di una discreta duttilità, potendo giocare sia da posto 2 che da posto 4. Ottima anche la sua battuta. Insomma, la nuova pumina rappresenta un innesto decisamente interessante per il nuovo Puma, mentre per la Bosso Mondovì può rappresentare l’occasione giusta per affermarsi in maniera definitiva. Il potenziale tecnico c’è e toccherà a coach Claudio Basso coltivarlo e farlo crescere, per il bene della giocatrice, ma anche della squadra. Di seguito il comunicato della società della presidente Alessandra Fissolo:

Piemontese, classe 2005, 180 cm e tanto talento: Teresa Bosso entra nella rosa rossoblu!

La giovane schiacciatrice, originaria di Benne di Corio, in provincia di Torino, si avvicina al volley con la pallavolo Valli di Lanzo, per poi vestire la maglia del Caselle Volley, dove ha conquistato la promozione in B1. Seguono due stagioni con l’Igor Volley Trecate, fino ad approdare, nel campionato 2023/2024 alla Futura Volley Giovani Busto Arsizio, in Serie A2.

Fatte salde le sue qualità e capacità tecniche e tattiche, Teresa Bosso è entusiasta per l’arrivo tra le fila della Lpm BAM Mondovì: “Sono molto contenta. Mi aspetto di fare un bell’anno, con maggiore responsabilità, mettendomi in gioco.”

Diciannove anni compiuti a gennaio, Teresa Bosso ha avuto come compagne di squadra molte ex pumine: “Ho giocato in B2 con Aurora Camperi al Caselle e lo scorso anno con Tonello, Rebora a Zanette a Busto: tutte mi hanno parlato bene della società e mi hanno detto che sono rimaste in buoni rapporti con tutti.”

Se in campo dà il massimo e trasmette grinta al gruppo, in queste settimane Teresa Bosso dovrà concentrarsi nello studio: l’atleta sarà infatti impegnata nel TOLC per accedere alla Facoltà di Biotecnologie e nella maturità del Liceo Scientifico Scienze Applicate.

“Dopo l’orale della maturità, andrò al collegiale con la Nazionale a Milano, che durerà dieci giorni, a cui ne seguiranno eventualmente altri due. Spero poi di essere convocata, ad agosto, per gli Europei Under 20, che si svolgeranno ad agosto in Irlanda o Bulgaria.” - spiega la talentuosa schiacciatrice.

Il pubblico monregalese, insieme agli Ultras Puma, non si scorda mai: “Quando ho giocato a Mondovì, il tifo era molto presente, non hanno mai smesso di sostenere la squadra.” - racconta Teresa Bosso - “Spero che continuino a farsi sentire così forte anche la prossima stagione!”

La carriera di Teresa Bosso

2020/21: Caselle Volley

2021/22 - 2022/23: Igor Volley Trecate

2023/24: Futura Volley Giovani Busto Arsizio