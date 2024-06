Domenica In, ospiti Mara Venier domani 2 giugno: ultima puntata di stagione

(Adnkronos) - Domani, domenica 2 giugno 2024, andrà in onda la 38esima e ultima puntata di stagione di 'Domenica In' condotta da Mara Venier. Appuntamento dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio.

Gigi D'Alessio sarà protagonista di un ampio spazio nel quale si racconterà tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi al pianoforte con alcuni suoi successi e con il singolo 'Fra', che dà il nome al suo nuovo album uscito da pochi giorni e già in vetta alle classifiche. Christian De Sica e Angela Finocchiaro interverranno per presentare il film 'Ricchi a tutti i costi', in uscita sulle piattaforme digitali il 4 giugno per la regia di Giovanni Bognetti.

Roby Facchinetti, oltre ad esibirsi con il brano 'Rinascerò Rinascerai', presenterà il suo libro autobiografico 'Che spettacolo è la vita' nel quale racconta con grande emozione le tappe più significative della sua vita fino ai grandi successi con I Pooh. Valeria Golino, nel ruolo di regista, sarà ospite in studio insieme a Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Tecla Insolia per presentare il film 'L'Arte della gioia', tratto dal romanzo postumo della scrittrice Goliarda Speranza e uscito nelle sale cinematografiche il 30 maggio. Cristiano Malgioglio si esibirà con il suo nuovo singolo 'Fernando', accompagnato da otto ballerini. Ancora musica con il cantautore partenopeo Rosario Miraggio che canterà il brano 'Due minuti', feat. AKA7even.